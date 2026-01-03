Подписаться на рассылку
Отдых Афиша The Guardian: «Ирония судьбы, или С лёгким паром!» — в списке лучших фильмов для праздничного просмотра
The Guardian: «Ирония судьбы, или С лёгким паром!» — в списке лучших фильмов для праздничного просмотра

Виктория Христова Янв 3, 2026 Афиша, Интересное кино, Новости Оставить комментарий 62 Просмотров

Советская комедия «Ирония судьбы, или С лёгким паром!» вошла в список лучших фильмов для праздничного просмотра по версии британского издания The Guardian. Рейтинг составил кинокритик Фил Хоуд, который отдельно подчеркнул, что в подборку включена именно оригинальная картина 1976 года, снятая Эльдаром Рязановым, а не её американский ремейк «О судьбе» режиссёра Марюса Вайсберга.

 

 

По мнению Хоуда, романтическая комедия 2022 года быстро стирается из памяти зрителей, тогда как классический фильм Рязанова продолжает вызывать живой эмоциональный отклик и сохраняет особое место в культурном сознании россиян.

Критик отметил, что картина построена на череде неловких и комичных ситуаций, в которые постоянно попадают герои, а её общее настроение пронизано характерной славянской меланхолией. Дополнительную выразительность фильму, по его словам, придают песни Микаэла Таривердиева, звучащие под гитарный аккомпанемент и усиливающие атмосферу личной исповедальности.

В той же подборке The Guardian рекомендует к просмотру и другие знаковые произведения мирового кино — от классических работ Билли Уайлдера и фильмов Стэнли Кубрика до лент Пола Томаса Андерсона, Вуди Аллена, Кэтрин Бигелоу и Роба Райнера, давно ставших частью зимнего кинорепертуара.

Ранее певица Любовь Успенская высказывала мнение, что песни из фильма обладают депрессивным настроением, однако это не помешало «Иронии судьбы» получить высокую оценку одного из ведущих британских изданий и вновь подтвердить свой статус международно признанной классики.

 

