В Монреале фиксируют рост числа выбоин на дорогах после резких перепадов погоды

Городские власти Монреаля признают, что в последнее время на улицах стало заметно больше выбоин, и заверяют, что коммунальные службы работают над их устранением в максимально сжатые сроки.

Муниципалитет призывает жителей сообщать о появившихся ямах, обращаясь по номеру 311, а также через мобильное приложение или официальный сайт города. По словам мэра района Аутремон Каролин Браун, такие обращения напрямую поступают бригадирам, которые оперативно направляют ремонтные команды на место.

«Это вопрос общественной безопасности. Выбоины представляют опасность для автомобилистов, велосипедистов и пешеходов», — подчеркнула Браун, добавив, что ситуация усугубилась из-за резких погодных колебаний последних дней.

По её словам, коммунальные службы одновременно ведут работы по расчистке и обработке тротуаров от снега и соли. «За короткий промежуток времени у нас был снег, затем дождь, а потом резкое похолодание. Нам нужно было убрать снег до того, как дождь превратился в лёд, который может повредить городскую технику», — пояснила мэр.

Браун признала, что состояние улиц в разных районах может отличаться, однако отметила, что улучшения уже заметны. «Сегодня ситуация значительно лучше, чем вчера, и мы продолжим работу до тех пор, пока жители не смогут безопасно передвигаться по городу», — заверила она.

