Монреальские «моржи» выступили против запрета зимних купаний в Сен-Лоран

В утро кануна Нового года жители Монреаля стали свидетелями необычной картины: на покрытой толстым льдом реке Сен-Лоран группа людей в купальниках, шапках и перчатках по очереди погружалась в ледяную воду. Так участники Montreal Polar Bear Club — «Клуба белых медведей» — продолжили свою многолетнюю традицию зимних купаний.

Инициатор погружений Марк Никифоров собственноручно прорубил лунку во льду при температуре около −13 °C, которая с учетом ветра ощущалась как −20 °C. По его словам, регулярные погружения помогают лучше переносить холод и положительно влияют как на физическое, так и на психологическое состояние.

«Чем чаще ты это делаешь, тем меньше ощущаешь холод. Для меня это способ пережить зиму и чувствовать себя лучше», — говорит Никифоров.

Однако традиция, которой уже семь лет, оказалась под угрозой. Власти района Верден напомнили жителям, что пляж закрыт для купания в зимний период, подчеркнув опасность подледных течений и риск гипотермии. В официальном сообщении район призвал сообщать о нарушениях в полицию.

Участники клуба не согласны с такой позицией. По их мнению, именно пляж Вердана является одним из самых безопасных мест для зимних погружений: течение здесь слабее, а дно песчаное и с плавным заходом. В ответ на запрет клуб запустил петицию с просьбой к городу и району начать диалог и выработать правила безопасного доступа к реке. Документ уже подписали более 180 человек.

«Запрет не сделает ситуацию безопаснее, — считает Никифоров. — Люди все равно будут нырять, но уже в менее подходящих и более опасных местах».

Участники погружения уверяют, что за все годы существования клуба не было ни одного инцидента. Они готовы обсуждать дополнительные меры безопасности, включая наличие оборудования и обучение первой помощи.

Для многих купание в ледяной воде имеет и символическое значение. «Это напоминание о том, что мы можем справляться с трудностями», — говорит участница Клодин Тернбулл. — «Несколько минут дискомфорта задают тон всему году».

После выхода из воды она назвала свой опыт «озаряющим и бодрящим» и поздравила всех с Новым годом.

Город Монреаль и администрация района Вердан на момент публикации от комментариев воздержались, пообещав ответить после праздничных выходных.

