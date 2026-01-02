Что подорожает и что подешевеет в Квебеке в 2026 году

Инфляция и процентные ставки
В ноябре инфляция в Канаде в среднем составила 2,2%, тогда как в Квебеке она достигла 3%, став второй по величине в стране. По данным Desjardins, расхождение началось весной 2025 года.
Экономисты объясняют это двумя ключевыми факторами:
- Квебек остаётся единственной провинцией, не отменившей углеродное ценообразование, что повышает стоимость энергии;
- Жилищные расходы в Квебеке растут быстрее, чем в остальной Канаде.
Desjardins прогнозирует, что инфляция в провинции будет превышать общенациональный уровень как минимум до середины 2026 года. В осеннем экономическом отчёте правительство Квебека ожидает инфляцию на уровне 2,1% в 2026 году — немного выше среднего по стране.
Процентные ставки, по прогнозам TD, RBC и правительства Квебека, останутся стабильными: Банк Канады сохранит ключевую ставку на уровне 2,25% в течение всего 2026 года.
Продукты питания
Цены на продукты продолжат расти быстрее, чем на другие товары и услуги. Согласно Canada’s Food Price Report, в 2026 году продукты подорожают на 4–6%.
Это означает, что средняя канадская семья из четырёх человек потратит на продукты на $663–$995 больше, чем в 2025 году. При росте цен на 6% расходы на еду могут достичь $17 571 в год.
Хотя в 2025 году рост цен на продукты в Квебеке был ниже среднеканадского, в 2026 году ожидается, что он превысит национальный показатель.
Аренда жилья
В 2025 году арендная плата в Монреале выросла на 7,2%. Однако Desjardins прогнозирует замедление роста в первой половине 2026 года благодаря:
- увеличению строительства жилья;
- сокращению иммиграции и числа иностранных студентов.
Новая формула расчёта повышения арендной платы, введённая Трибуналом по вопросам жилья (TAL), также должна привести к более умеренным увеличениям после рекордного роста, разрешённого в 2025 году.
Детские пособия
С 1 января выплаты увеличатся на 2% для разведённых и раздельно проживающих родителей.
Подоходные налоги
Изменения в федеральных налоговых ставках приведут к снижению налоговой нагрузки для многих канадцев:
- ставка 14% будет применяться к первым $58 523 дохода;
- базовый необлагаемый минимум вырастет до $16 452;
- остальные налоговые пороги будут проиндексированы на 2%.
По оценке Парламентского бюджетного управления, средний налогоплательщик сэкономит около $190.
В Квебеке также:
- взносы в Квебекский план родительского страхования снизятся на 13%;
- взносы работников и работодателей в Квебекский пенсионный план сократятся на 0,1 п.п.
В общей сложности провинция прогнозирует, что средний житель Квебека сохранит дополнительно $182 в 2026 году.
Налоги на недвижимость
Хотя общий бюджет Монреаля на 2026 год пока не представлен из-за муниципальных выборов, все районы уже утвердили свои операционные бюджеты. Рост налоговых поступлений связан с повышением стоимости недвижимости и, в некоторых районах, с увеличением ставок.
Наибольший рост:
- Вердан — +24,5% (в среднем +$132 для домов);
- Розмон — Ла-Пти-Патри — +20,5%;
- Сюд-Уэст и Аунтик-Картьервиль — +11,2%.
Автомобили и транспорт
- Годовой страховой взнос по водительскому удостоверению вырастет до $50 (с $26,25).
- Налог на регистрацию автомобиля в агломерации Монреаля увеличится всего на $3,45.
- Проезд в общественном транспорте подорожает на 3%, начиная с 1 июля 2026 года.
Зарплаты
Правительство Квебека прогнозирует рост зарплат на 2,5% в 2026 году (против 3,6% в 2025-м). Однако опросы работодателей показывают более оптимистичные цифры — от 2,9% до 3,4%, с учётом повышений и продвижений.
Подробнее об этой и других новостях Монреаля можно узнать на нашей Телеграм-странице https://t.me/NewsCMG