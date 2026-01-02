Что подорожает и что подешевеет в Квебеке в 2026 году

С наступлением нового года жителей Квебека ждёт рост ряда обязательных расходов — от автостраховки и налогов на недвижимость до продуктов питания. В то же время часть налогоплательщиков будет платить меньше подоходного налога, а рост зарплат, по прогнозам, в целом будет соответствовать уровню инфляции.

Инфляция и процентные ставки

В ноябре инфляция в Канаде в среднем составила 2,2%, тогда как в Квебеке она достигла 3%, став второй по величине в стране. По данным Desjardins, расхождение началось весной 2025 года.

Экономисты объясняют это двумя ключевыми факторами:

Квебек остаётся единственной провинцией , не отменившей углеродное ценообразование, что повышает стоимость энергии;

, не отменившей углеродное ценообразование, что повышает стоимость энергии; Жилищные расходы в Квебеке растут быстрее, чем в остальной Канаде.

Desjardins прогнозирует, что инфляция в провинции будет превышать общенациональный уровень как минимум до середины 2026 года. В осеннем экономическом отчёте правительство Квебека ожидает инфляцию на уровне 2,1% в 2026 году — немного выше среднего по стране.

Процентные ставки, по прогнозам TD, RBC и правительства Квебека, останутся стабильными: Банк Канады сохранит ключевую ставку на уровне 2,25% в течение всего 2026 года.

Продукты питания

Цены на продукты продолжат расти быстрее, чем на другие товары и услуги. Согласно Canada’s Food Price Report, в 2026 году продукты подорожают на 4–6%.

Это означает, что средняя канадская семья из четырёх человек потратит на продукты на $663–$995 больше, чем в 2025 году. При росте цен на 6% расходы на еду могут достичь $17 571 в год.

Хотя в 2025 году рост цен на продукты в Квебеке был ниже среднеканадского, в 2026 году ожидается, что он превысит национальный показатель.

Аренда жилья

В 2025 году арендная плата в Монреале выросла на 7,2%. Однако Desjardins прогнозирует замедление роста в первой половине 2026 года благодаря:

увеличению строительства жилья;

сокращению иммиграции и числа иностранных студентов.

Новая формула расчёта повышения арендной платы, введённая Трибуналом по вопросам жилья (TAL), также должна привести к более умеренным увеличениям после рекордного роста, разрешённого в 2025 году.

Детские пособия

С 1 января выплаты увеличатся на 2% для разведённых и раздельно проживающих родителей.

Подоходные налоги

Изменения в федеральных налоговых ставках приведут к снижению налоговой нагрузки для многих канадцев:

ставка 14% будет применяться к первым $58 523 дохода;

будет применяться к первым дохода; базовый необлагаемый минимум вырастет до $16 452 ;

; остальные налоговые пороги будут проиндексированы на 2%.

По оценке Парламентского бюджетного управления, средний налогоплательщик сэкономит около $190.

В Квебеке также:

взносы в Квебекский план родительского страхования снизятся на 13% ;

снизятся на ; взносы работников и работодателей в Квебекский пенсионный план сократятся на 0,1 п.п.

В общей сложности провинция прогнозирует, что средний житель Квебека сохранит дополнительно $182 в 2026 году.

Налоги на недвижимость

Хотя общий бюджет Монреаля на 2026 год пока не представлен из-за муниципальных выборов, все районы уже утвердили свои операционные бюджеты. Рост налоговых поступлений связан с повышением стоимости недвижимости и, в некоторых районах, с увеличением ставок.

Наибольший рост:

Вердан — +24,5% (в среднем +$132 для домов);

— +24,5% (в среднем +$132 для домов); Розмон — Ла-Пти-Патри — +20,5%;

— +20,5%; Сюд-Уэст и Аунтик-Картьервиль — +11,2%.

Автомобили и транспорт

Годовой страховой взнос по водительскому удостоверению вырастет до $50 (с $26,25).

(с $26,25). Налог на регистрацию автомобиля в агломерации Монреаля увеличится всего на $3,45 .

. Проезд в общественном транспорте подорожает на 3%, начиная с 1 июля 2026 года.

Зарплаты

Правительство Квебека прогнозирует рост зарплат на 2,5% в 2026 году (против 3,6% в 2025-м). Однако опросы работодателей показывают более оптимистичные цифры — от 2,9% до 3,4%, с учётом повышений и продвижений.

Подробнее об этой и других новостях Монреаля можно узнать на нашей Телеграм-странице https://t.me/NewsCMG