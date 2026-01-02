Суд в Квебеке встал на сторону продавцов в вопросе пред-покупочной инспекции недвижимости

Верховный суд Квебека отклонил иск компании Inspro, которая утверждала, что потеряла ряд контрактов из-за действий группы риелторов, навязывавших покупателям «одобренных» инспекторов недвижимости. Решение было вынесено 18 декабря судьёй Этьеном Парентом.

Основательница Inspro Анастасия Лукенюк заявляла, что команда брокеров, включая Дениса Дежардена, представляя интересы продавцов, фактически вынуждала покупателей выбирать инспектора из заранее составленного списка, в который её компания не входила. В результате ряд клиентов отказались от услуг Inspro.

Суд установил, что такие отказы действительно имели место, однако подчеркнул: до момента подписания акта купли-продажи собственником недвижимости остаётся продавец, а значит он вправе решать, кто может получить доступ к его имуществу.

Судья отметил, что продавец или его брокер вправе отклонить кандидатуру инспектора, предложенного покупателем, и включить соответствующее условие в контрпредложение. При этом полностью запрещать проведение инспекции перед покупкой незаконно. Кроме того, такое право должно использоваться добросовестно — систематический отказ от всех инспекторов с целью затянуть или сорвать сделку может быть расценён как злоупотребление.

Анастасия Лукенюк выразила опасения, что подобная практика может привести к формальным или «удобным» инспекциям, работающим в интересах продавца. В свою очередь, брокер Денис Дежарден заявил, что продавцы заинтересованы в компетентных специалистах, поскольку некачественная инспекция может привести к судебным искам по поводу скрытых дефектов. Он также указал, что в настоящее время профессия инспектора недостаточно регулируется, из-за чего уровень проверок сильно различается.

Решение суда положительно восприняли некоторые юристы и представители рынка недвижимости, отметив, что оно лучше защищает продавцов от последствий некачественных проверок. Однако ассоциации инспекторов и организации по защите прав потребителей выразили обеспокоенность, заявив, что вердикт усиливает дисбаланс сил между продавцами и покупателями, особенно в условиях напряжённого рынка жилья.

Ситуация может измениться с 1 октября 2027 года, когда все инспекторы зданий в Квебеке будут обязаны пройти сертификацию в Гильдии строительства Квебека. По мнению экспертов, это должно привести к унификации стандартов и повышению доверия к результатам инспекций.

