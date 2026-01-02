Суд в Квебеке встал на сторону продавцов в вопросе пред-покупочной инспекции недвижимости

Основательница Inspro Анастасия Лукенюк заявляла, что команда брокеров, включая Дениса Дежардена, представляя интересы продавцов, фактически вынуждала покупателей выбирать инспектора из заранее составленного списка, в который её компания не входила. В результате ряд клиентов отказались от услуг Inspro.
Суд установил, что такие отказы действительно имели место, однако подчеркнул: до момента подписания акта купли-продажи собственником недвижимости остаётся продавец, а значит он вправе решать, кто может получить доступ к его имуществу.
Судья отметил, что продавец или его брокер вправе отклонить кандидатуру инспектора, предложенного покупателем, и включить соответствующее условие в контрпредложение. При этом полностью запрещать проведение инспекции перед покупкой незаконно. Кроме того, такое право должно использоваться добросовестно — систематический отказ от всех инспекторов с целью затянуть или сорвать сделку может быть расценён как злоупотребление.
Анастасия Лукенюк выразила опасения, что подобная практика может привести к формальным или «удобным» инспекциям, работающим в интересах продавца. В свою очередь, брокер Денис Дежарден заявил, что продавцы заинтересованы в компетентных специалистах, поскольку некачественная инспекция может привести к судебным искам по поводу скрытых дефектов. Он также указал, что в настоящее время профессия инспектора недостаточно регулируется, из-за чего уровень проверок сильно различается.
Решение суда положительно восприняли некоторые юристы и представители рынка недвижимости, отметив, что оно лучше защищает продавцов от последствий некачественных проверок. Однако ассоциации инспекторов и организации по защите прав потребителей выразили обеспокоенность, заявив, что вердикт усиливает дисбаланс сил между продавцами и покупателями, особенно в условиях напряжённого рынка жилья.
Ситуация может измениться с 1 октября 2027 года, когда все инспекторы зданий в Квебеке будут обязаны пройти сертификацию в Гильдии строительства Квебека. По мнению экспертов, это должно привести к унификации стандартов и повышению доверия к результатам инспекций.
