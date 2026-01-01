«Улыбайтесь, господа, улыбайтесь!» С наступившим 2026 годом!

Когда меня спрашивают: «Какой ваш любимый отечественный фильм?», я без колебаний отвечаю — «Их два: «Формула любви» и «Тот самый Мюнхгаузен». О первом я уже написала. Теперь — о втором!

Почему любимый? Трудно объяснить. Меня в нём восхищает всё. Гениальный сценарий Григория Горина, наполненный тонким и очень добрым юмором, иронией даже. Нет в нем поддевок, больно ранящего сарказма. Все очень по-добромуу, мило, интеллигентно, красиво!

Каждая реплика — настоящая жемчужина, согласитесь! Равно, как и в «Формуле любви». А кроме того — блестящая актёрская игра. А какие актёры! Настоящее созвездие! И, конечно, великолепная режиссура Марка Захарова. И это, собственно, во-первых. Ибо все остальное бы померкло, если бы эти кисти дали в руки не художнику, а бумагомарателю.

История фильма началась с театральной постановки пьесы «Самый правдивый», в основу которой легли сюжеты произведений Рудольфа Эриха Распе о приключениях барона Мюнхгаузена. Горин написал пьесу для театральной постановки по просьбе Владимира Зельдина, мечтавшего сыграть барона.

Спектакль в Театре Советской Армии (именно так именовался тогда сегодняшний ЦАТРА) имел оглушительный успех. Захаров, увидев его, решил перенести пьесу на экран.

Он вспоминал: «Мюнхгаузен — мудрый и умелый шут, который вселяет в людей радостную веру в то, что чудеса могут становиться реальностью. Но встречает непонимание большинства. А люди, которые не вписываются в большинство, лично меня всегда интересовали».

Роль барона Захаров хотел отдать исключительно Олегу Янковскому, хотя у худсовета были сомнения: актёр казался слишком неподходящим по возрасту. Даже Горин сомневался, отмечая, что Янковский ранее играл волевых, прямолинейных героев.

Однако в процессе работы актёр полностью перевоплотился, создав образ умного, ироничного и тонкого Мюнхгаузена. Какой ошибкой было бы выбрать другого исполнителя! Но Марк Анатольевич таких ошибок не совершал.

«В приглашении на роль барона Мюнхгаузена Олега Янковского был элемент риска, — вспоминал режиссер. — Он все-таки сложился как актер совсем не комедийного толка. Но к чести Олега, в его актерской палитре нашлись и комедийные краски, которые в фильме, особенно в первой его части, нашли достойное воплощение».

Изобразить оленя с вишневым деревом на голове, выходящего из леса в подтверждение рассказа Мюнхгаузена, оказалось сложной задачей. «Когда мы прибыли в зоопарк для съемок, выяснилось, что олени в тот период сбрасывали рога, и крепить дерево было некуда, – делится оператор комбинированных съемок Всеволод Якубович. – Мы пробовали снимать чучело, но его пустые глаза выглядели неестественно. Тогда решили использовать комбинированную съемку. На зообазе студии „Центрнаучфильм“ нашли марала, который мог сойти за оленя. Решетку вольера задекорировали под лес, положили дерн. Однако марал вместо того, чтобы пройти перед камерой, начал кататься по земле. Тогда мы попробовали приманить его лакомством, и это сработало – он пошел по нужному маршруту. Затем взяли ствол вишни с биостанции МГУ и украсили его искусственными цветами. Знакомый балетмейстер из Театра оперетты, изучив движения марала, повторил их с деревом на голове. После этого дерево вырезали и совместили с оленем».

В съемках участвовал немецкий каскадер, настоящий эталон мужской силы. Во время перерыва к нему подошел смельчак Абдулов и предложил выяснить, чьи пальцы крепче. Они скрестили указательные пальцы и начали давить друг на друга. В результате палец Абдулова оказался сломан. Захаров потом негодовал! Александру наложили незаметный гипс, и он продолжил съемки. Однако его злоключения на этом не завершились. Прямо на площадке он умудрился еще и вывихнуть палец на ноге.

«Тот самый Мюнхгаузен» оказался единственным фильмом Захарова, который почти не подвергся цензурным правкам. Например, при утверждении «Обыкновенного чуда» на худсовете каждую реплику приходилось отстаивать с трудом, а в случае с «Мюнхгаузеном» забраковали лишь одну сцену.

Режиссер связывал это удачное стечение обстоятельств с тем, что фильм сдавали накануне Нового года, и у киночиновников царило предпраздничное настроение, что сделало их менее придирчивыми к его работе.

Уже после первой телевизионной трансляции картина завоевала огромную популярность. Спустя сорок пять лет после премьеры она стала культовой и продолжает оставаться любимой множеством зрителей.

Сегодня я хочу поздравить этот потрясающий шедевр с Днем 46-летия! И пусть таким добрым и умным фильмом наслаждается и восхищается еще много-много будущих поколений, улыбаясь! Ибо серьезное лицо – не всегда то, чем хочет казаться! Ну, вы знаете!

