Киркланд получил высшую оценку в программе Fleurons du Québec

Город Киркланд был удостоен престижной классификации «5 флеронов» в рамках 20-го выпуска программы Les Fleurons du Québec, став единственным муниципалитетом на острове Монреаль, достигшим этого уровня.

Награда отмечает последовательную и системную работу, проделанную за последние три года, по благоустройству территории, увеличению зелёных насаждений и улучшению качества жизни жителей. Существенный вклад в высокий результат внесли проекты по озеленению и эстетическому оформлению парков, зелёных зон, въездов в город и других общественных пространств.

Программа Fleurons du Québec оценивает усилия муниципалитетов в сфере садово-паркового и ландшафтного благоустройства. Система классификации варьируется от одного до пяти флеронов, где пять является наивысшей возможной оценкой.

Мэр Киркланда Мишель Гибсон особо отметил вклад сотрудников городского департамента общественных работ и его отдела садоводства.

«Их профессионализм, креативность и преданность делу сыграли решающую роль в получении пяти флеронов. Мы чрезвычайно гордимся тем, что в нашем городе работает такая увлечённая и преданная команда, которая ежедневно вносит вклад в благоустройство и повышение качества жизни в сообществе», — подчеркнул мэр.

Получение высшей оценки укрепляет позиции Киркланда как одного из наиболее зелёных и благоустроенных городов региона и подтверждает важность долгосрочных инвестиций в устойчивое развитие городской среды.

