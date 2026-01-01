Подписаться на рассылку
Свежий выпуск еженедельника Деловой Монреаль
Новости В Пуэнт-Клер начнутся работы на водопроводе: перекрытия улиц и возможные перебои с давлением воды
Проточная вода. Фото из открытых источников

В Пуэнт-Клер начнутся работы на водопроводе: перекрытия улиц и возможные перебои с давлением воды

Виктория Христова Янв 1, 2026 Новости, Новости провинции Квебек, Общество Оставить комментарий 71 Просмотров

Город Монреаль объявил о проведении работ по модернизации водопроводной системы, которые затронут район Пуэнт-Клер. Работы начнутся 5 января и продлятся несколько недель.

 

В рамках проекта будет полностью перекрыта улица Картье на участке между авеню Лантье и шоссе Du Bord-du-Lac–Lakeshore. Перекрытие будет действовать с 12 января по 9 февраля.

Кроме того, в период с 5 января по 2 февраля жители ряда кварталов могут столкнуться с пониженным давлением воды, а также с её возможным помутнением или изменением цвета.

Зона, затронутая работами, включает территорию между бульваром Hymus и улицами Maywood, Douglas-Shand и Stillview, а также районы вблизи границ Биконсфилда и Киркланда, включая улицу Creswell и бульвар Saint-Charles.

Власти города заверяют, что доступ к коммерческим объектам, а также к охлаждаемому катку в этом районе будет сохранён. Тем не менее автомобилистам следует ожидать затруднений движения и пользоваться объездными маршрутами через авеню Lourdes и Lanthier, а также улицы Victor и Marie-Anne.

В случае появления мутной воды жителям рекомендуется пропустить холодную воду до её прояснения и временно воздержаться от стирки белья.

Новая платформа для записи на городские мероприятия

Помимо инфраструктурных изменений, город Пуэнт-Клер объявил и об обновлении цифровых сервисов. Платформа для записи на городские мероприятия и мастер-классы, ранее известная как LUDIK, будет переименована в MULTI.

Обновлённая система предложит более быстрый, удобный и интуитивно понятный интерфейс. Все регистрации, платежи и квитанции будут собраны в едином цифровом пространстве, что, по словам городских властей, упростит взаимодействие жителей с муниципальными службами.

 

Подробнее об этой и других новостях Монреаля можно узнать на нашей Телеграм-странице https://t.me/NewsCMG

 

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале.

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале. Введите ваш адрес электронной почты в поле внизу.

Добавить комментарий

Теги

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2026, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal

Please fill the required fields*