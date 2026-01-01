Подписаться на рассылку
Транспортные заторы у развязки Дорваль: закрытие парковки аэропорта осложнило движение

Янв 1, 2026

В последние дни автомобилисты всё чаще делятся в социальных сетях фотографиями серьёзных дорожных заторов в районе круга Дорваль. В ответ город Дорваль опубликовал предупреждение о сложной дорожной обстановке, особенно «вблизи транспортных узлов», и призвал жителей заранее планировать поездки, чтобы избежать непредвиденных задержек.

 

 

Основной причиной перегруженности дорог, по всей видимости, стали работы, проводимые в международном аэропорту имени Пьера Эллиота Трюдо. С октября там закрыта многоуровневая парковка, действовавшая с 1960-х годов и рассчитанная примерно на 5 000 автомобилей.

Потеря такого количества парковочных мест, а также строительные работы, существенно осложнили движение как для пассажиров, так и для тех, кто встречает или провожает путешественников. Дополнительные трудности создают водители, вынужденные долго кружить в зоне прибытия.

Реконструкция парковочного комплекса также затянется именно из-за транспортных проблем. Новый паркинг, который будет вмещать на 1 000 автомобилей больше, чем прежний, планируется завершить лишь к 2031 году.

До окончания работ пассажирам рекомендуется заранее бронировать парковочные места, однако администрация аэропорта предупреждает, что свободные места будут ограничены. Водителей, приезжающих за пассажирами, также просят не задерживаться в зоне прибытия.

В качестве альтернативы предлагается воспользоваться CellPark — специальной зоной ожидания, расположенной в нескольких минутах езды от терминала. Там можно припарковаться и дождаться звонка от пассажира после получения багажа.

Перебои с водоснабжением

Помимо транспортных проблем, жители Дорваля столкнулись и с коммунальными неудобствами. В результате прорыва водопровода на улице Мимоза было временно прекращено водоснабжение, а до пятницы, около 15:00, действовало предписание о кипячении воды.

На следующий день произошёл ещё один прорыв, затронувший жителей улиц Шантеклер и Нептун, где также было введено предупреждение о необходимости кипячения воды.

Городские службы продолжают работы по восстановлению инфраструктуры и призывают жителей следить за официальными сообщениями.

 

 

