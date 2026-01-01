Жилищный кризис в Монреале: дефицит жилья или проблема доступности?

Жилищный кризис в Монреале всё чаще рассматривается не столько как нехватка квартир, сколько как кризис доступности аренды. К такому выводу приходят организации по защите прав арендаторов, и новые данные Канадской ипотечной и жилищной корпорации (SCHL) во многом подтверждают эту оценку.

Согласно Отчёту о рынке аренды за 2025 год, опубликованному SCHL, в восточных районах Монреаля наблюдается рост уровня вакантности жилья, однако это не сопровождается снижением арендных ставок.

Растущая вакантность — без облегчения для арендаторов

Наиболее высокий уровень вакантных квартир в 2025 году зафиксирован в районе Ошлага-Мезоннёв (Hochelaga-Maisonneuve) — 4,5 %, за ним следует Плато-Мон-Руаяль с показателем 4,2 %. Для сравнения, средний уровень вакантности по всему острову Монреаль вырос с 2 % до 3,1 % в период с октября 2024 по октябрь 2025 года.

В то же время в более удалённых районах — Анжу/Сен-Леонар, Монреаль-Нор, Мерсье и Пуэнт-о-Трамбль — уровень вакантности остаётся крайне низким и колеблется от 0,2 % до 2 %, что свидетельствует о жёстком дефиците доступного жилья.

Аренда дорожает почти повсеместно

Рост вакантности не привёл к снижению цен. Напротив, средняя арендная плата в большинстве районов восточного Монреаля выросла между 2024 и 2025 годами.

Самые высокие цены зафиксированы в центральных районах:

Плато-Мон-Руаяль — 1 433 $

Ошлага-Мезоннёв — 1 308 $

Виллере—Сен-Мишель—Парк-Экстеншн — 1 243 $

Розмон—Ла-Пти-Патри — 1 237 $ (единственный район без роста цен)

В то же время более отдалённые районы, традиционно считающиеся доступными, также столкнулись с резким подорожанием:

Анжу/Сен-Леонар — рост с 850 $ до 1 090 $

Монреаль-Нор — с 900 $ до 1 150 $

Пуэнт-о-Трамбле/Монреаль-Эст — с 902 $ до 1 295 $

Средняя арендная плата по всему острову Монреаль выросла с 1 147 $ до 1 283 $ за год.

Новое жильё есть — но оно недоступно

Несмотря на усилия городских властей по ускорению строительства, новые квартиры, по мнению общественных организаций, не решают проблему. Как отмечает Фронт народных действий за городское переустройство (FRAPRU), акцент на строительстве дорогого арендного жилья не приносит желаемых результатов.

По данным SCHL, уровень вакантности в домах, построенных после 2015 года, достиг 5,6 %, что значительно превышает средний показатель по городу. При этом средняя арендная плата в таких зданиях составляет 1 882 $, тогда как средняя по Монреалю — 1 283 $.

«Жилищный кризис стал прежде всего кризисом доступности. Сегодня арендаторы платят в среднем на 62,1 % больше, чем в 2018 году, и на 10,1 % больше, чем в 2024-м», — заявила представитель FRAPRU Вероник Лафламм.

Доступность ухудшается

Сама SCHL приходит к схожим выводам. В своём отчёте корпорация отмечает, что рост арендных ставок — в среднем на 7,2 % — опережает рост доходов населения.

«Поскольку рост арендной платы превзошёл рост доходов, доступность жилья продолжила ухудшаться», — говорится в официальном заявлении SCHL.

Таким образом, несмотря на увеличение предложения на рынке, для многих жителей Монреаля жильё остаётся недоступным, что усиливает социальную напряжённость и требует пересмотра жилищной политики в сторону развития социального и действительно доступного жилья.

