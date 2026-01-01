Житель Монреаля признал вину в заговоре по отмыванию денег в рамках мошенничества в США

Житель Монреаля Хуссам Эль-Атат, 44 года, признал себя виновным в участии в заговоре по отмыванию денег в рамках расследования мошенничества, проводимого в штате Нью-Йорк. Как сообщило Министерство юстиции США, признание вины было сделано 22 декабря перед федеральным судьёй Лоуренсом Дж. Вилардо после экстрадиции обвиняемого из Испании.

По данным американских властей, дело связано с мошеннической схемой при покупке судна в марте 2021 года. Потерпевший в течение месяца вёл электронную переписку с компанией, занимавшейся продажей лодок, после чего получил инструкции для банковского перевода средств.

Следуя полученным указаниям, покупатель перевёл 295 373,75 доллара США через счёт в Bank of America. Позднее выяснилось, что продавец не получил деньги, а инструкции для перевода были поддельными. Проанализировав переписку, потерпевший обнаружил, что его электронная почта была взломана, говорится в заявлении прокуратуры Западного округа штата Нью-Йорк.

В ходе расследования ФБР установило, что счёт, на который поступили средства, принадлежал лицу, обозначенному инициалами A.Z., который, по его словам, не знал о преступном происхождении денег.

По данным следствия, A.Z. сообщил агентам ФБР, что получил средства от человека, утверждавшего, что он задолжал покойному отцу A.Z. сумму в 100 000 долларов и таким образом погашал долг. По просьбе этого лица A.Z. перевёл 180 200 долларов на счёт в канадском банке La Caisse Centrale Desjardins.

Согласно банковским документам, после поступления в Канаду деньги были быстро распределены между несколькими предполагаемыми фирмами-пустышками, а затем переданы Хуссаму Эль-Атату.

Вынесение приговора назначено на 29 апреля 2026 года. Обвинение в заговоре с целью отмывания денег предусматривает максимальное наказание до 20 лет лишения свободы и штраф в размере до 500 000 долларов США.

В Министерстве юстиции США также отметили, что ФБР получало содействие от полиции провинции Квебек (Sûreté du Québec) в ходе расследования.

