Пусть каждый найдет свою формулу этого странного, но такого простого и нужного чувства! С Новым годом!

Иногда случается такой момент, что не хватает слов, чтобы выразить свои мысли. Не приходят нужные и точные. Мне грех жаловаться, словарный запас у меня достаточно приличный, да и соединять слова в предложения я умею в силу профессии. Но всякий раз, когда наступает такой ступор, я говорю себе: «Русская речь не сложнее других. Вон Маргадон — дикий человек — и то выучил!»

К чему это я, вы наверное, уже поняли. Сегодня – пошел пятый десяток моему любимейшему фильму. И 40 лет моей любви и восхищению самой прекрасной и трогательной актрисой!

Томить не стану, тем более, что подсказка была более, чем прозрачная! Да, фильм этот — «Формула любви», тот самый шедевр гениального режиссера Марка Анатольевича Захарова, который был впервые показан 30 декабря 1984 года. Сюжет этой комедии запомнился, естественно, многим. А сотни фраз стали крылатыми.

Ну, а любимая актриса – Вы сами знаете, кто: потрясающая Александра Захарова , сыгравшая роль Фимки.

Книга, на основе которой был написан сценарий, вышла в 1921 году в Германии и носила загадочное название «Лунная сырость». Автором ее был Алексей Толстой. В этой книге автор насмехался над теософской литературой, которой увлекался тогдашний высший свет. Словом, получилась довольно мрачная история, и если бы режиссер решил оставить этот тон, у нас бы появился классический ужастик. Который, я уверена, давно бы забылся зрителем.

Однако благодаря таланту Марка Захарова и драматурга Григория Горина уже сорок лет мы продолжаем петь «уно моменто» и рассказывать шутки про кузнеца и сеновал.

Без проб был выбран Калиостро – Нодар Мгалоблишвили. Равно как и без проб Марк Анатольевич Захаров предложил своей дочери роль Фимки, потрясающей и замечательной Фимки, чьи фразы и реплики живут с нами и по сей день. Поэтому, результат устроил, кажется, всех. Зрителей — так точно!

А у меня появилась любимая актриса. И эта любовь и восхищение не гаснут уже четыре десятка лет! И не угаснут, ибо это и есть «Формула любви». Моей, так абсолютно! Так, что праздник и у меня сегодня, между прочим!

Татьяна Ивановна Пельтцер! Она же там неотразима!!! А Леонид Сергеевич Броневой! Да и вообще, атмосферу этого фильма можно охарактеризовать словами из песни другого фильма Марка Анатольевича: «Нелепо, смешно, безрассудно, безумно — волшебно!»

Я с тех еще лет и до сих пор обожаю старинную архитектуру, купеческие дома… В них — дыхание истории, какая-то забытая сейчас размеренность, интеллигентность, стать… Люблю я это! Вот я и смотрела: на Фимку и особняк Федяшева, ныне полуразрушенный, находящийся в деревне Ляхово, что близ Домодедово… Полуразрушен он и забыт, как и хорошее доброе кино, на котором мы воспитывались… Нынче в моде совсем другие особняки и совсем другие фильмы. Но мест в сердцах людей они не занимают. Да и не займут никогда…

Уже нет с нами ни Леонида Броневого, ни Татьяны Пельтцер, ни Семена Фарады, ни Александра Абдулова… Да и самого Марка Анатольевича уже, увы, нет… А фильм жив, любим, цитируем… Рассказывать долго ни к чему — включите и пересмотрите доброе, умное и очень светлое кино!

Спасибо Вам, Марк Анатольевич! «Время надо наполнять событиями, тогда оно летит незаметно…» Вы его даже переполнили! Браво, Мастер! Вы живы в своих работах. И так будет всегда!

Владел ли граф Калиостро эликсиром бессмертия, так и осталось до сих пор неизвестным, потому что он сам прожил всего 52 года. Но абсолютно точно, что этим самым элексиром бессмертия графа Калиостро пропитал Марк Анатольевич. Пропитал настолько, что уже сорок лет мы каждый раз безмерно рады встрече как с ним самим, товарищем Джузеппе Бальсамо, так и с доктором, Фимкой, Машей, Алешей Федяшевым и всеми другими героями этого потрясающего, вечного шедевра.

И пусть каждый найдет свою формулу этого странного, но такого простого и нужного чувства. «Любовь»- у них слово «амор»! И глазами так, как только Александра Марковна и может!

С днем рождения, дорогая «Формула любви»! С праздником, Всенароднейшая Артистка России Александра Захарова !

«Силь ву пле, гости дорогие! Же ву при авек плезир!»)

