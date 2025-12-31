В Монреале группа клиентов ушла из ресторана, не заплатив счёт

На канун Рождества в ресторане Mama Khan на улице Сент-Дени произошёл инцидент: группа из восьми мужчин пришла поесть, но четверо ушли, не заплатив за еду. Ситуация попала на камеры видеонаблюдения.

«Это билеты на бесплатные блюда», — рассказал владелец ресторана Абдул Разик Хан, известного тем, что активно помогает нуждающимся.

По словам Хана, мужчины пожаловались на стоимость блюд и ушли, когда в ресторане работал только один 19-летний официант. «Он молодой, а вокруг восемь взрослых мужчин — это может быть пугающе», — отметил владелец.

Ресторан потерял 160 долларов, что является значительной суммой, особенно в период низкой посещаемости. «$160 — это много, особенно если в день выручка всего 1 000 долларов», — добавил Хан.

Несмотря на инцидент, владелец продолжал заниматься благотворительностью: в праздничные дни он раздавал бесплатные блюда на улицах. С момента открытия в 2021 году Mama Khan раздал более 15 000 горячих блюд нуждающимся.

После того как видео с инцидентом стало вирусным в социальных сетях, кто-то связался с рестораном и оплатил украденные блюда. Хан благодарен за поддержку и отмечает, что никто не пострадал.

Он по-прежнему намерен подать заявление в полицию. «Я не хочу, чтобы кого-то наказывали, но хочу, чтобы они усвоили урок: так поступать нельзя», — сказал Хан.

