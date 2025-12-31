В Монреале расширяют приюты и пункты обогрева для бездомных

С ростом спроса на места для ночлега в Монреале зимние меры поддержки бездомных в этом году показали положительный эффект, отмечают активисты. Дополнительные места в приютах и пунктах обогрева позволили снизить нагрузку на систему помощи.

«До пандемии у нас было около 900 мест, сейчас — более 2 500, возможно, до 3 000», — говорит Сэм Уоттс из Welcome Hall Mission. «Спрос, безусловно, растёт, но в этом году у нас больше возможностей помочь людям».

В начале декабря город объявил о создании 500 новых мест для бездомных. Приют Old Brewery Mission также организует трансфер, чтобы доставить людей к свободному месту на ночь. «В этом году разместить людей было проще, чем в прошлом, во многом благодаря добавленным 500 местам», — добавляет Джеймс Хьюз.

Однако активисты предупреждают, что новые места не идеальны. «Часто это неудобные варианты — стулья в углах комнат или раскладушки в подвалах церквей», — отмечает Уоттс. Хьюз добавляет, что часы работы пунктов не всегда соответствуют потребностям людей, живущих на улице. «Мы хотели бы, чтобы услуги работали круглосуточно. Сейчас многие из них доступны только вечером и ночью, а днём людям нужна возможность попасть внутрь», — говорит он.

Напомним, что в начале декабря в районе Розмонт–Ля-Петит-Патри погиб мужчина, когда палатка, в которой он пытался согреться, загорелась.

По прогнозу Environment and Climate Change Canada, в ближайшие дни ожидаются ночные температуры до –10 °C с ледяным дождём и понижение до –17 °C к среде.

Активисты признают, что новые места облегчают ситуацию, но не снижают общего спроса. «Нам немного «передохнуть» удалось, чего раньше не было, и это очень важно», — подытоживает Хьюз.

