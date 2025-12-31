Рождество без подарков: как Фонд молодежи DPJ дарит надежду детям в Квебеке

Для большинства детей Рождество ассоциируется с подарками под ёлкой, семейным теплом и ощущением праздника. Однако для некоторых молодых жителей Квебека этот день долгие годы проходил без сюрпризов и внимания.

Одна из подростков, находящаяся под опекой Службы защиты молодежи Квебека (DPJ), рассказала Noovo Info, что за всю жизнь ни разу не получала рождественских подарков от своей семьи. По соображениям безопасности её личность не раскрывается.

По её словам, первый подарок она распаковала лишь после того, как оказалась под опекой DPJ.

«Каждый год это разбивало мне сердце. В начальной школе родители приносили подарки для учителей, чтобы те вручали их детям в классе. Но мне никогда ничего не доставалось — либо у родителей не было денег, либо просто не было желания что-то покупать», — вспоминает она.

Осознавая, что не все дети окружены заботой и вниманием в праздничные дни, такие организации, как Фонд молодежи DPJ, взяли на себя миссию подарить этим детям ощущение праздника и значимости.

«Я счастлива, когда фонд дарит подарки, потому что чувствую, что для кого-то важна», — признаётся девушка, добавляя, что со временем привыкла к отсутствию рождественских сюрпризов.

И всё же, по её словам, самым ценным подарком остаётся не игрушка.

«Моя крёстная… Я хочу, чтобы она осталась со мной и продолжала заботиться обо мне, как мама», — говорит подросток.

Важность щедрости

В преддверии праздников офисы Фонда молодежи DPJ превращаются в настоящую мастерскую Санта-Клауса: повсюду игрушки, мягкие звери и наборы средств гигиены, предназначенные для детей, находящихся под опекой.

Однако представители фонда подчёркивают, что их деятельность в течение всего года возможна прежде всего благодаря денежным пожертвованиям.

«Для DPJ невозможно собрать слишком много средств — потребности растут. Важен любой вклад, независимо от суммы», — отмечает президент и генеральный директор фонда Фабьен Одэтт.

По её словам, отклик со стороны общества внушает оптимизм.

«Люди искренне хотят помочь детям DPJ, и это даёт нам большую надежду», — добавляет она.

Фонд молодежи DPJ сообщает, что сбор пожертвований продлится до 31 декабря, чтобы как можно больше детей смогли почувствовать заботу и тепло в праздничный сезон.

