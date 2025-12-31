В Квебеке изменят формулу расчёта повышения арендной платы с 2026 года

Правительство Квебека объявило о радикальном пересмотре метода расчёта ежегодного повышения арендной платы. В среду министр, ответственная за жилищную политику, Каролин Пру, представила новую, упрощённую формулу, которую с 1 января 2026 года будет использовать Административный жилищный трибунал (TAL).

Действовавшая почти 40 лет система основывалась на 13 статистических показателях и, по мнению властей, больше не отражала реального положения на рынке аренды — особенно в условиях высокой инфляции. Эта диспропорция вызвала резкую критику как со стороны арендаторов, так и со стороны владельцев жилья, пусть и по разным причинам.

Кульминацией недовольства стал прошлый год, когда TAL рекомендовал среднее повышение арендной платы на уровне 5,9 % — рекордный показатель за последние 30 лет, пришедшийся на период острого жилищного кризиса и стремительного роста цен на аренду.

Что изменится

Согласно новой формуле, количество критериев для расчёта базового процента повышения сократится с 13 до четырёх. Основным ориентиром станет индекс потребительских цен (IPC) в Квебеке.

Важное нововведение — использование среднего значения IPC за последние три года, так называемой скользящей средней. Это должно сгладить резкие скачки арендной платы в периоды краткосрочной инфляции, подобные тем, что наблюдались после пандемии.

При этом TAL продолжит учитывать дополнительные расходы, включая услуги для пожилых людей в резиденциях для пенсионеров, а также сможет корректировать расчёт в случае, если рост муниципальных и школьных налогов или страховых взносов превышает базовый процент повышения.

Отдельное изменение касается владельцев недвижимости: с 2026 года вводится фиксированное повышение аренды на уровне 5 % в год, амортизированное на 20 лет, для возмещения инвестиций в ремонт и модернизацию зданий. Ранее этот показатель зависел от экономических данных, что, по мнению собственников, усложняло финансовое планирование.

Важно отметить, что старые правила продолжат действовать для дел, в которых уведомление об изменении арендной платы было направлено до 1 января 2026 года.

Позитивная реакция владельцев жилья

Корпорация владельцев недвижимости Квебека (CORPIQ) положительно оценила изменения. По словам её представителя Эрика Сансуси, новая формула делает процесс более понятным и предсказуемым.

«Скользящая средняя IPC за три года — это именно то, о чём мы просили. Формула теперь соответствует инфляции и обеспечивает стабильность», — отметил он.

В CORPIQ считают, что упрощённый расчёт снизит количество споров между арендодателями и арендаторами. Напомним, за последние два года число заявлений оспаривания повышения аренды в TAL резко выросло.

В то же время владельцы выражают сожаление, что правительство не уделило большего внимания поощрению энергоэффективных ремонтов, которые могли бы снизить коммунальные расходы арендаторов.

Критика со стороны защитников арендаторов

Совсем иначе нововведения воспринимают ассоциации арендаторов. По словам Эмиля Буше из Объединения жилищных комитетов и ассоциаций арендаторов Квебека (RCLALQ), изменения вызывают серьёзные опасения.

Представители организаций опасаются, что новая система фактически закрепляет более высокие и стабильные повышения арендной платы, что может усилить финансовое давление на арендаторов в условиях продолжающегося жилищного кризиса.

Реформа, призванная упростить и стабилизировать рынок аренды, уже сейчас вызывает оживлённые дебаты — и, по всей видимости, станет одной из ключевых тем социальной политики Квебека в ближайшие годы.

