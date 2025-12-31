С Новым годом! Поздравление от Генерального консульства РФ в Монреале

Уважаемые соотечественники, дорогие друзья! Генконсульство России в Монреале сердечно поздравляет вас с наступающими Новым годом и Рождеством Христовым!

Уходящий год выдался сложным: он был наполнен насыщенными событиями, серьезными испытаниями и вызовами. Мы преодолели их достойно, сохранив приверженность правому делу и ценностям, на которые опирается наше Отечество.

Совместными усилиями успешно провели ряд широкомасштабных мероприятий по случаю 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Несмотря на попытки недругов помешать нашим планам, акция «Бессмертный полк» в Монреале оказалась самой многочисленной на всем американском континенте и объединила более трех тысяч неравнодушных соотечественников!

Мы вступаем в Новый год с надеждой на изменения к лучшему на всех направлениях, с надеждой на достижение взаимопонимания, мира и процветания.

От всей души желаем вам крепкого здоровья, душевного тепла, успехов во всех начинаниях. Пусть Новый год принесет в каждый дом счастье, радость и благополучие!

Подробнее об этой и других новостях Монреаля можно узнать на нашей Телеграм-странице https://t.me/NewsCMG