В Лонгёе после стрельбы задержан 26-летний мужчина

Виктория Христова Дек 30, 2025 Новости, Новости провинции Квебек, Происшествия

Рано утром в понедельник в Лонгёе, на южном берегу Монреаля, произошла стрельба, в результате которой были ранены два человека.

 

Полиция Лонгёя (SPAL) сообщила, что инцидент произошёл около 00:10 в жилом доме на улице Бореґар.

По данным полиции, двое мужчин в возрасте около 30 лет были доставлены в больницу с огнестрельными ранениями. Их жизни вне опасности.

В связи с происшествием был задержан 26-летний мужчина. Ожидается, что его допросят позднее в течение дня.

В SPAL также отметили, что все участники инцидента хорошо известны полиции.

 

