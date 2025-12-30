В Лонгёе после стрельбы задержан 26-летний мужчина

Рано утром в понедельник в Лонгёе, на южном берегу Монреаля, произошла стрельба, в результате которой были ранены два человека.

Полиция Лонгёя (SPAL) сообщила, что инцидент произошёл около 00:10 в жилом доме на улице Бореґар.

По данным полиции, двое мужчин в возрасте около 30 лет были доставлены в больницу с огнестрельными ранениями. Их жизни вне опасности.

В связи с происшествием был задержан 26-летний мужчина. Ожидается, что его допросят позднее в течение дня.

В SPAL также отметили, что все участники инцидента хорошо известны полиции.

