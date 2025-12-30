Квебек вводит новую систему расчёта арендной платы с 2026 года

Министр по вопросам жилья и министр по делам женщин Квебека Каролин Прулу объявляет о вступлении в силу 1 января 2026 года новых положений Регламента о критериях установления арендной платы. Эти изменения модернизируют текущий метод расчёта, делая его проще, предсказуемее и прозрачнее для арендаторов и арендодателей.

Новая методика заменяет сложный расчёт доходов и эксплуатационных расходов на учёт средней эволюции общего индекса потребительских цен (IPC) за три года для Квебека. Это позволит лучше отражать реальные затраты арендодателей, включая налоги, страховки и пособия на новые услуги. Особое внимание уделено ускорению возврата инвестиций в капитальные расходы: теперь установлен фиксированный порог в 5%, что стимулирует ремонт и обслуживание жилья. Для частных резиденций для пожилых сохраняется индексация расходов на уход по компоненту «здравоохранение» IPC, с отдельной индексацией базовой ставки.

Цитата министра

«После более 40 лет без серьёзного пересмотра было необходимо модернизировать метод расчёта аренды, чтобы он лучше отражал сегодняшние экономические и социальные реалии. Новая система даёт арендаторам и арендодателям ясный, простой инструмент с предсказуемыми расчётами, учитывающий рост стоимости жизни и поощряющий уход за жильём. Это значительный шаг вперёд, облегчающий договорённости и обеспечивающий обоснованность повышений», — заявила Каролин Прулу.

Факты и последствия

Изменения вступают в силу именно 1 января, чтобы арендодатели могли направить уведомления о продлении договоров аренды тем, чьи контракты заканчиваются 1 июля — большинству жильцов Квебека. Правительство ожидает снижения числа споров в Трибунале по административным вопросам жилья (TAL) за счёт облегчения диалога.

Это часть более широкой Стратегии Квебека по жилью. С 1 января также обновятся регламенты по форме договора аренды и уведомлению о её изменении. TAL проведёт вебинары с 9 января 2026 года — регистрация на сайте tal.gouv.qc.ca.

Для арендаторов в Монреале, где рынок жилья напряжён, нововведения обещают большую предсказуемость, но критики опасаются роста ставок в условиях инфляции. Арендодатели приветствуют упрощение и стимулы для инвестиций.

