Родители из Пьерфонд—Роксборо требуют ужесточения законов против пьяного вождения

Супружеская пара из района Пьерфонд—Роксборо уже много лет добивается ужесточения законов против вождения в нетрезвом виде. Их личная трагедия стала причиной общественной борьбы: в 2017 году их дочь Джессика погибла по вине пьяного водителя.

Во время недавнего полицейского рейда в период праздничных выходных родители находились на месте вместе с правоохранительными органами, чтобы напомнить водителям о важности трезвого вождения и, возможно, спасти чьи-то жизни.

«Мы можем поговорить с водителем и поблагодарить его за то, что он сел за руль трезвым. Люди понимают, насколько это важно. А для нас, как для родителей жертвы, важно показать человеческое лицо этой трагедии», — сказал отец Джессики, Антуан Биттар.

Он хорошо знает цену подобным кампаниям. Смерть дочери в одно мгновение разрушила жизнь всей семьи.

«Как будто огромная часть твоей жизни и всех твоих мечтаний просто исчезает», — признался он.

Антуан Биттар и его супруга Элизабет Ривера навсегда запомнят ту ночь.

«В 4:30 утра в дверь постучала полиция. Они сказали, что она умерла. Ты не понимаешь, что делать. Ты потерян. Мы даже не могли говорить друг с другом — казалось, что это неправда», — вспоминает Ривера.

Несмотря на боль утраты, их связь со временем только окрепла. Родители убеждены, что смерть Джессики не должна быть напрасной.

«Джессика была прекрасным человеком — добрым, чутким, всегда ставила других на первое место», — говорит мать.

Супруги направили своё горе в активную общественную деятельность, выступая за введение административных санкций — штрафов и временного лишения водительских прав — для водителей с уровнем алкоголя в крови 0,05. В настоящее время в Квебеке допустимый предел составляет 0,08.

«Прежде всего, это может спасти более 50 процентов жизней на дорогах. Более 60 процентов жителей Квебека поддерживают эту меру», — отметил Биттар.

Во всех канадских провинциях, кроме Квебека, уже действуют санкции при уровне алкоголя 0,05. Однако правительство Coalition Avenir Québec пока отказывается менять законодательство.

«Мы злимся. Мы злимся на правительство, которое не может принять ответственное решение и найти в себе мужество сделать это», — говорит Биттар.

Он также встречается с людьми, осуждёнными за вождение в нетрезвом виде.

«Я спрашиваю их: что бы вы сказали, если бы именно вы убили мою дочь? В этот момент они опускают глаза. И тогда я говорю им — у вас есть второй шанс», — рассказал он.

Эта работа получила признание организации Mothers Against Drunk Driving (MADD).

«Он хочет быть уверенным, что то, что случилось с Джессикой, больше не повторится ни с одной семьёй», — подчеркнула президент MADD Montreal Тереза-Анн Крамер.

Делясь историей своей дочери, родители надеются, что в праздничный сезон люди задумаются, прежде чем сесть за руль.

«Смертельная авария — это одна минута, которая меняет всю твою жизнь и жизнь множества людей вокруг», — сказала Ривера.

Потеря, которую, по их словам, не должна пережить ни одна семья.

