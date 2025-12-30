В США предстал перед судом фигурант дела о смертельной переправке мигрантов через реку Св. Лаврентия

31-летний Рахсонтаноштха Делормье в четверг предстал перед федеральным судом в городе Платтсберг (штат Нью-Йорк) после экстрадиции из Канады. Ему предъявлены обвинения в причастности к преступной схеме по незаконной переправке мигрантов, которая привела к гибели семьи из четырёх человек, включая двух малолетних детей, в реке Святого Лаврентия.

Делормье, также известный под именем Storm, является двойным гражданином Канады и США и проживал на территории индейской резервации аквесасне мохоков (Akwesasne Mohawk Indian Reservation), расположенной по обе стороны канадско-американской границы.

Как сообщает Министерство юстиции США (DOJ), в июне 2024 года федеральное большое жюри Северного округа штата Нью-Йорк предъявило Делормье обвинения в сговоре с целью незаконной переправки иностранцев, а также по четырём эпизодам контрабанды мигрантов с целью получения прибыли.

Согласно материалам суда, Делормье якобы входил в преступную группу, деятельность которой привела к гибели восьми человек. Следствие утверждает, что он был хорошо известен правоохранительным органам как участник нелегальных переправ и использовал лодки для транспортировки людей через реку Святого Лаврентия.

Делормье был задержан в Канаде в августе 2024 года по запросу американских властей вместе со Стефани Сквер, 52 лет. Сквер была экстрадирована в США в октябре 2025 года. Ещё один предполагаемый соучастник, 34-летний Тимоти Оукс, был арестован 15 июня и остаётся под стражей в ожидании суда.

Ранее граждане США Дакота Монтур (31 год) и Кависиостха Селесия Шэрроу (43 года) признали свою вину — соответственно 23 января 2025 года и 8 октября 2024 года. Все они являются членами резервации аквесасне мохоков. Шестая фигурантка дела, Джанет Терранс, 45 лет, из Хогансберга (штат Нью-Йорк), признала вину 6 марта 2025 года.

По данным Министерства юстиции США, в конце марта 2023 года канадский контрабандист связался с Шэрроу и Сквер с целью переправить семью из четырёх человек через реку Святого Лаврентия в Соединённые Штаты. Несмотря на опасные погодные условия, Делормье, как утверждает следствие, согласился принять участие в операции.

Его предполагаемая роль включала предоставление пикапа для перевозки людей из Корнуолла (провинция Онтарио) на остров Корнуолл, который, по данным властей, часто используется контрабандистами как перевалочный пункт. Камеры наблюдения зафиксировали, как 29 марта 2023 года в 3:21 утра семья из четырёх человек была забрана из гостиницы в Корнуолле.

Следствие также утверждает, что примерно в то же время Делормье доставил небольшую зелёную лодку для переправы. Однако во время подготовки судна он потерял управление и оказался в ледяной воде реки Святого Лаврентия. Позже он был спасён полицией аквесасне мохоков и, по данным медиков, страдал от симптомов переохлаждения.

Несмотря на этот инцидент, организаторы операции привлекли Тимоти Оукса, который согласился переправить мигрантов на своей лодке. Камеры наблюдения зафиксировали автомобиль с лодкой, соответствующей её описанию, а также прибытие семьи к дому Оукса в 3:35 утра того же дня.

Позднее жители острова Корнуолл сообщили полиции о криках о помощи, доносившихся с реки в условиях сильного ветра и холода. В ходе поисковой операции в районе островов Кэттл и Шателен были обнаружены тела восьми погибших, включая двух маленьких детей. Также было найдено тело Кейси Оукса, брата Тимоти Оукса.

Расследование ведётся совместно Министерством юстиции США, Службой иммиграционного и таможенного контроля (HSI), Пограничной службой Канады (CBSA) и рядом правоохранительных органов, включая полицию штата Нью-Йорк, полицию аквесасне мохоков, Королевскую канадскую конную полицию, провинциальную полицию Онтарио и полицию Квебека.

