Подписаться на рассылку
Свежий выпуск еженедельника Деловой Монреаль
Новости В районе Виль-Мари в Монреале потушен крупный пожар
incendie
Пожар - страшное бедствие.

В районе Виль-Мари в Монреале потушен крупный пожар

Виктория Христова Дек 30, 2025 Новости, Новости провинции Квебек, Происшествия Оставить комментарий 46 Просмотров

Рано утром в пятницу пожарные Монреаля взяли под контроль пожар четвёртого уровня, вспыхнувший в районе Виль-Мари.

 

Экстренные службы прибыли на место возгорания в здании на углу проспекта де Лоримье и улицы де Руэн.

На ликвидацию огня пожарным потребовалось около двух часов.

Жителей попросили избегать этого района из-за возможных перебоев с электроснабжением.

По данным пожарной службы, пострадавших нет.

 

Подробнее об этой и других новостях Монреаля можно узнать на нашей Телеграм-странице https://t.me/NewsCMG

 

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале.

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале. Введите ваш адрес электронной почты в поле внизу.

Добавить комментарий

Теги

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2025, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal

Please fill the required fields*