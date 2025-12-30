В районе Виль-Мари в Монреале потушен крупный пожар

Рано утром в пятницу пожарные Монреаля взяли под контроль пожар четвёртого уровня, вспыхнувший в районе Виль-Мари.

Экстренные службы прибыли на место возгорания в здании на углу проспекта де Лоримье и улицы де Руэн.

На ликвидацию огня пожарным потребовалось около двух часов.

Жителей попросили избегать этого района из-за возможных перебоев с электроснабжением.

По данным пожарной службы, пострадавших нет.

