Пожарные боролись с огнём в экстремальных условиях на севере от Монреаля

В муниципалитете Сен-Лен–Лорантид, примерно в часе езды к северу от Монреаля, пожарные столкнулись с сильным морозом и порывистым ветром при тушении пожара в сельскохозяйственном строении.

Сообщение о возгорании амбара на дороге Rang Double поступило в местную пожарную службу в воскресенье около 17:30. Из-за неблагоприятных погодных условий к тушению были привлечены подразделения из нескольких соседних населённых пунктов.

По данным пожарной службы, повреждения здания оцениваются как значительные. Причины возгорания на данный момент не сообщаются.

Подробнее об этой и других новостях Монреаля можно узнать на нашей Телеграм-странице https://t.me/NewsCMG