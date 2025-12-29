Английский подтвердил статус главного языка планеты

Авторитетный справочник по языкам мира Ethnologue опубликовал актуальный рейтинг самых распространённых языков глобальной коммуникации по состоянию на 2025 год. Исследование учитывает не только число носителей, но и тех, для кого язык является вторым или иностранным, что позволяет более точно оценить его реальное влияние в мире.

Безусловным лидером рейтинга вновь стал английский язык. Общее количество людей, использующих его для общения, достигло 1,53 миллиарда человек. При этом лишь около 390 миллионов являются его носителями. Остальные применяют английский как универсальный язык международного общения — в бизнесе, науке, технологиях, культуре и дипломатии. Эксперты отмечают, что именно этот фактор делает английский уникальным: ни один другой язык не обладает сопоставимым статусом глобального посредника.

Вторую строчку занял севернокитайский (мандаринский) язык, на котором говорят около 1,18 миллиарда человек. В отличие от английского, мандаринский сохраняет характер языка, используемого преимущественно как родной, прежде всего в Китае и среди китайской диаспоры.

Третье место в рейтинге досталось хинди, на котором в мире говорят примерно 609 миллионов человек. Следом расположился испанский язык с показателем 558 миллионов. Примечательно, что испанский остаётся одним из самых «родных» языков планеты: около 87% говорящих используют его с детства.

Пятёрку самых распространённых языков мира замыкает русский язык.

Авторы исследования подчёркивают, что распределение языков в мировом рейтинге отражает не только демографию, но и экономическое, культурное и технологическое влияние стран и регионов. В условиях глобализации именно сочетание числа носителей и распространённости в качестве второго языка определяет реальную «мощь» языка на мировой арене.

