IIHF проведёт разбирательство по поводу поведения хоккеистов сборной Канады во время матча МЧМ

27 декабря в Сент-Поле (штат Миннесота, США) состоялся матч первого тура группового этапа молодёжного чемпионата мира по хоккею — 2026 между сборными Канады и Чехии. Ещё до стартового вбрасывания игра приобрела скандальный оттенок.

Согласно хоккейным традициям, команды проводят разминку строго на своей половине площадки, не пересекая центральную красную линию. Однако в этот раз несколько игроков сборной Канады демонстративно нарушили это правило, заезжая на половину соперника и провоцируя чешских хоккеистов. В отдельных эпизодах дело доходило даже до физического контакта.

После матча Федерация хоккея Канады публично принесла извинения за поведение игроков молодёжной сборной, в том числе за несоблюдение традиционного ритуала рукопожатия после игры с командой Чехии.

«Hockey Canada полностью берёт на себя ответственность за этот инцидент и приносит извинения сборной Чехии, Чешской хоккейной ассоциации и Международной федерации хоккея (IIHF) за нашу ошибку», — говорится в заявлении организации, опубликованном в социальной сети X.

Ранее стало известно, что IIHF проведёт разбирательство по поводу поведения хоккеистов сборной Канады во время матча.

Молодёжный чемпионат мира — 2026 проходит в США с 26 декабря по 5 января.

