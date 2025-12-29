Подписаться на рассылку
IIHF проведёт разбирательство по поводу поведения хоккеистов сборной Канады во время матча МЧМ

Виктория Христова Дек 29, 2025 Новости, Новости Канады, Спорт Оставить комментарий 32 Просмотров

27 декабря в Сент-Поле (штат Миннесота, США) состоялся матч первого тура группового этапа молодёжного чемпионата мира по хоккею — 2026 между сборными Канады и Чехии. Ещё до стартового вбрасывания игра приобрела скандальный оттенок.

Согласно хоккейным традициям, команды проводят разминку строго на своей половине площадки, не пересекая центральную красную линию. Однако в этот раз несколько игроков сборной Канады демонстративно нарушили это правило, заезжая на половину соперника и провоцируя чешских хоккеистов. В отдельных эпизодах дело доходило даже до физического контакта.

После матча Федерация хоккея Канады публично принесла извинения за поведение игроков молодёжной сборной, в том числе за несоблюдение традиционного ритуала рукопожатия после игры с командой Чехии.

«Hockey Canada полностью берёт на себя ответственность за этот инцидент и приносит извинения сборной Чехии, Чешской хоккейной ассоциации и Международной федерации хоккея (IIHF) за нашу ошибку», — говорится в заявлении организации, опубликованном в социальной сети X.

Ранее стало известно, что IIHF проведёт разбирательство по поводу поведения хоккеистов сборной Канады во время матча.

Молодёжный чемпионат мира — 2026 проходит в США с 26 декабря по 5 января.

 

