APCHQ: в 2025 году Квебек остался в стороне от решения жилищного кризиса

В 2025 году Ассоциация профессионалов в строительстве и жилищном секторе Квебека (APCHQ) пришла к выводу, что в ключевых вопросах жилья отсутствовал один важный игрок — правительство Квебека. Об этом говорится в ежегодном бюллетене организации, опубликованном во вторник.

По оценке APCHQ, несмотря на активность муниципальных властей и амбициозные заявления федерального правительства, провинциальный уровень фактически остался «на линии ожидания» в условиях продолжающегося жилищного кризиса.

Ослабление роли правительства

Одним из основных негативных факторов APCHQ называет нестабильность в руководстве министерства жилищной политики: за несколько месяцев его возглавили сразу три министра. Это, по мнению организации, подорвало доверие участников рынка и затруднило долгосрочное планирование. Примечательно, что тема жилья не была упомянута в программной речи при открытии 43-й сессии Национального собрания Квебека, тогда как на федеральном и муниципальном уровнях она стала центральной в избирательных кампаниях.

Ухудшение состояния жилищного фонда

В 2025 году сократился доступ к программам реновации жилых зданий. Были свернуты такие федеральные меры поддержки, как Канадская субсидия и льготный кредит на энергоэффективные дома. На провинциальном уровне средства Фонда электрификации и борьбы с изменением климата были направлены на погашение государственного долга, хотя, как отмечает APCHQ, их можно было использовать для декарбонизации зданий.

Инфраструктуры и уплотнение застройки

Отдельное внимание в докладе уделено инфраструктурам водоснабжения, которые организация называет «слепым пятном жилищного кризиса». Квебек остается одной из немногих провинций, не подписавших соглашение с федеральным правительством о получении средств из Фонда инфраструктур, связанных с жилищным строительством. Одновременно растет число муниципалитетов, вводящих моратории на новые жилые проекты, что замедляет процесс уплотнения застройки.

Ограниченная поддержка муниципалитетов

Хотя правительство Квебека инициировало рабочие группы по ускорению согласования строительных проектов и реформированию градостроительных процедур, их результаты пока остаются неопределенными. APCHQ также критикует отсутствие четкого плана по достижению цели — строительства 100 тысяч новых жилых единиц в год к 2035 году.

Позитивные сдвиги

Среди положительных моментов APCHQ отмечает рост объемов строительства: по прогнозам Комиссии по строительству Квебека, в 2025 году будет введено в эксплуатацию около 59 тысяч новых жилых единиц, что на 4 % больше, чем годом ранее. Однако этого недостаточно для восстановления доступности жилья.

Некоторое облегчение для покупателей обеспечили снижение ключевой ставки Банка Канады и обсуждаемая мера по возврату налога GST для покупателей первого жилья. При этом рост уровня вакантности жилья обусловлен главным образом новыми квартирами с более высокой арендной платой.

Рынок труда

Ситуация с рабочей силой в строительстве остается стабильной. В 2025 году Комиссия по строительству Квебека запустила план ускоренного совмещения работы и обучения, а также продолжила программы по привлечению женщин, представителей коренных народов и инуитов в отрасль.

Итог

По мнению APCHQ, без активного и последовательного участия правительства Квебека усилия федеральных и муниципальных властей не позволят в полной мере преодолеть жилищный кризис. Организация призывает провинцию занять более решительную позицию и представить ясную стратегию развития жилищного сектора.

