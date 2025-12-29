Канадка пережила клиническую смерть и увидела тревожное будущее человечества

Жительница Ванкувера Хизер Мэй, ранее не верившая в загробную жизнь, рассказала о пережитом околосмертном опыте, который, по её словам, изменил представление о мире и будущем. Как сообщает The Mirror, историю женщины обсуждали в подкасте Shaman Oaks, посвящённом духовным практикам и феноменам сознания.

Инцидент произошёл во время званого ужина: Мэй внезапно почувствовала резкую боль в груди. По дороге в больницу у неё развилась массивная лёгочная эмболия — закупорка артерии, которая вызвала остановку сердца. Врачи зафиксировали клиническую смерть, после чего женщина, по собственным словам, испытала «погружение в темноту, сжимающуюся до точки», а затем — ощущение абсолютного покоя на «бескрайнем беззвучном озере».

Далее, рассказывает Хизер, появился свет и туннель, ведущий к встрече с «около сотни духов знакомых людей», среди которых она узнала своих прабабушку и прадедушку. Прабабушка, по её словам, сообщила: «Хизер, ты умерла». Затем женщине показали золотой шар, внутри которого она увидела мрачные картины будущего: войны, голод, массовые беспорядки и распад общественных связей.

После возвращения к жизни Хизер призвала людей «отказаться от вражды и предрассудков», полагая, что человечество всё ещё способно избежать увиденного сценария.

Учёные и исследователи феномена NDE (near-death experiences — околосмертных переживаний) напоминают, что подобные случаи фиксируются у людей по всему миру с 1970‑х годов. Американский психиатр Рэймонд Моуди первым ввёл термин и описал типичные стадии таких переживаний — ощущение отделения от тела, движение к свету и встречу с умершими близкими. В некоторых случаях, как у Хизер Мэй, в рассказах присутствуют пророческие мотивы, хотя они встречаются значительно реже.

История канадки вновь оживила спор между наукой и мистикой: являются ли подобные видения отражением работы мозга или glimps’ом в неведомое измерение человеческого сознания?

Подробнее об этой и других новостях Монреаля можно узнать на нашей Телеграм-странице https://t.me/NewsCMG