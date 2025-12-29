«Санта из Торонто»: полиция поставила точку в одном из самых мрачных дел Канады

Полиция Большого Торонто официально закрыла одно из самых громких уголовных дел последних лет — историю серийного убийцы Брюса МакАртура, получившего в СМИ прозвище «Санта‑Клаус».

Почти десять лет этот внешне приветливый мужчина, работавший ландшафтным дизайнером и подрабатывавший Санта‑Клаусом в торговом центре, скрывал преступления, которые потрясли всю страну.

МакАртур вел двойную жизнь. Днем он украшал сады своих клиентов, ночами же превращался в хладнокровного убийцу. Как выяснило следствие, он прятал останки своих жертв — мужчин, многие из которых принадлежали к уязвимым социальным группам и иммигрантским сообществам — прямо в цветочных горшках и контейнерах на территориях заказчиков.

Система, выстроенная им с поразительной изобретательностью, рухнула в 2018 году. После исчезновения очередного мужчины полиция смогла проследить цепочку событий, ведущих к МакАртуру. Его задержали буквально в момент, когда он готовился совершить новое преступление. При обыске в доме нашли останки, личные вещи пропавших и неопровержимые доказательства вины.

В январе 2019‑го МакАртур признал себя виновным в убийстве восьми человек. Суд приговорил его к пожизненному лишению свободы без права на условно‑досрочное освобождение — высшей мере наказания, предусмотренной канадским законодательством.

Эта история оставила глубокий след в сознании канадцев. В обществе обсуждают, почему полиция не сумела раньше распознать цепь исчезновений и почему предупреждения из ЛГБТК+ сообщества оставались столь долго без должного внимания. «Дело Санты из Торонто» стало не только расследованием чудовищных преступлений, но и зеркалом, отражающим уязвимые места в социальной системе страны.

