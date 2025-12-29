Подписаться на рассылку
«Санта из Торонто»: полиция поставила точку в одном из самых мрачных дел Канады

Виктория Христова Дек 29, 2025 Новости, Новости провинции Квебек, Происшествия Оставить комментарий 16 Просмотров

Полиция Большого Торонто официально закрыла одно из самых громких уголовных дел последних лет — историю серийного убийцы Брюса МакАртура, получившего в СМИ прозвище «Санта‑Клаус».

Почти десять лет этот внешне приветливый мужчина, работавший ландшафтным дизайнером и подрабатывавший Санта‑Клаусом в торговом центре, скрывал преступления, которые потрясли всю страну.

МакАртур вел двойную жизнь. Днем он украшал сады своих клиентов, ночами же превращался в хладнокровного убийцу. Как выяснило следствие, он прятал останки своих жертв — мужчин, многие из которых принадлежали к уязвимым социальным группам и иммигрантским сообществам — прямо в цветочных горшках и контейнерах на территориях заказчиков.

Система, выстроенная им с поразительной изобретательностью, рухнула в 2018 году. После исчезновения очередного мужчины полиция смогла проследить цепочку событий, ведущих к МакАртуру. Его задержали буквально в момент, когда он готовился совершить новое преступление. При обыске в доме нашли останки, личные вещи пропавших и неопровержимые доказательства вины.

В январе 2019‑го МакАртур признал себя виновным в убийстве восьми человек. Суд приговорил его к пожизненному лишению свободы без права на условно‑досрочное освобождение — высшей мере наказания, предусмотренной канадским законодательством.

Эта история оставила глубокий след в сознании канадцев. В обществе обсуждают, почему полиция не сумела раньше распознать цепь исчезновений и почему предупреждения из ЛГБТК+ сообщества оставались столь долго без должного внимания. «Дело Санты из Торонто» стало не только расследованием чудовищных преступлений, но и зеркалом, отражающим уязвимые места в социальной системе страны.

 

