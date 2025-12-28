Рынок аренды шале: стабильность и новые тенденции

Президент ассоциации MonsieurChalets Филипп Амель отмечает, что спрос на аренду шале в праздничный период остаётся очень высоким, а заполняемость на Рождество достигает почти 100 %.

Клиенты по‑прежнему предпочитают шале с джакузи, камином и близостью к лыжным трассам, стремясь к уютной и семейной атмосфере.

В этом году проявилась новая тенденция — аренда в последнюю минуту. По словам Амеля, некоторые клиенты бронируют шале буквально за несколько дней, а то и за сутки до Рождества — такое он наблюдает впервые за двенадцать лет.

При этом общий спрос остаётся стабильным на протяжении примерно десяти лет, но предложение постоянно растёт, что давит на цены вниз. Амель отмечает, что тарифы сейчас такие же, как в 2018–2019 годах, поскольку из‑за высокой конкуренции владельцам приходится сохранять привлекательные расценки.

Кроме того, существует категория клиентов, которые планируют свои поездки заранее: некоторые семьи — особенно бабушки и дедушки — бронируют шале за год вперёд, чтобы провести Рождество в одном и том же месте и сохранить семейную традицию.

