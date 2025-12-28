Полиция Монреаля расследует попытку поджога в психиатрической больнице

Полиция Монреаля (SPVM) ведёт расследование после того, как в ночь на среду неизвестный мужчина попытался устроить поджог в психиатрической больнице.

По данным правоохранительных органов, около 12:20 ночи в службу 911 поступили звонки о подозрительном мужчине с зажигательными предметами в районе бульвара Гуэн (Gouin Ouest) и улицы Кревье (Crevier), в округе Аюнцик–Картьервиль.

Представитель полиции Жоани Шарлан сообщила, что мужчина действовал подозрительно, а затем поджёг помещение и скрылся на автомобиле. По информации телеканала Noovo Info, злоумышленник в тёмном капюшоне вошёл в психиатрическую больницу Альбер-Прево (Albert-Prévost) с канистрой бензина и поджёг её.

Огонь быстро ликвидировали пожарные, ущерб зданию оказался незначительным, пострадавших нет. Однако, по сведениям Noovo Info, пациентов с первого этажа эвакуировали, а часть медицинского персонала вынуждена была временно прекратить работу.

На месте создана зона расследования, следователи SPVM изъяли записи камер наблюдения и опросили свидетелей. Пока задержаний не произведено.

