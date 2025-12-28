Наряду с пресловутым салатом «Оливье», который я совершенно не люблю, елкой и шампанским, неофициальным символом Нового Года признаны мандарины.

Они были на каждом столе во времена моего детства, мы их изумительно тихо чистили в школьных партах, после чего этот самый предновогодний запах распространялся по всему классу. И мы, забыв о чем говорит с нами учитель, пытались вычислить, кто же лакомится этим сочным цитрусом и старались разжиться долькой блаженства!

А как мандарины стали символом или атрибутом Нового Года? Начну издалека. Долгое время вкус этого оранжевого фрукта был незнаком детям и взрослым, рожденным и выросшим в Советском Союзе. Но однажды из Марокко пришел пароход с этими экзотическими плодами, и они пришлись по душе многим нашим людям, которым посчастливилось полакомиться мандаринкой!

Учитывая высокий спрос и низкие поставки, во времена СССР мандарины были дефицитом. Не каждая семья могла купить эти цитрусовые фрукты не только в канун торжественного застолья, но и в течение года. Не было их на прилавках, как сегодня.

И все же практически каждая семья умудрялась добыть к новогоднему столу хоть немного мандаринок. Ведь зимой они были едва ли не единственными свежими фруктами, которые можно было подать к праздничному столу. И поскольку из Марокко мандарины поставляли именно в конце года, этот цитрус и стал символом Нового Года.

Помните, у Бродского:

Сетки, сумки, авоськи, кульки,

шапки, галстуки, сбитые набок.

Запах водки, хвои и трески,

мандаринов, корицы и яблок.

Хаос лиц, и не видно тропы

в Вифлеем из-за снежной крупы.

В СССР привозили плоды одного сорта кисло-сладкие, приплюснутые, с толстой кожурой. Это сейчас мы разбалованные, мы можем выбрать клементины, сацумы, танжерины. А тогда мы были очень рады тому, что привозилось и доставалось не без труда нашими родителями.

А само слово вообще китайское. Там мандаринами называли чиновников высшего ранга и им полагалось носить ярко-оранжевые одежды.

Именно в Китае с древних времен появилась традиция дарить мандарины на Новый Год. Этот, такой яркий и сочный фрукт там является символом финансового благополучия, поэтому каждый гость, приходящий на празднование Нового Года, помимо других подарков обязательно преподносил хозяевам два мандарина. Когда гостя провожали, хозяева, в свою очередь, дарили ему два других мандарина. Таким образом, пожелание финансовой удачи было взаимным. «Пара мандарин» на китайском языке созвучно со словом «золото», «деньги», а значит, даря мандарины, в дом привлекают богатство, успех и финансовое благосостояние.

Сегодня наши новогодние столы ломятся от экзотики в лице киви, ананасов, бананов, маракуйи и многих других, названий который я подчас даже и не знаю. Но вкус детства, символ того доброго новогоднего времени, когда вся семья копошилась в предновогодних хлопотах, когда соседи забегали поздравить друг друга, когда почтовый ящик ломился от новогодних открыток, когда мы, счастливые дети, вволю накатавшись на лыжах и санках, приходили домой, где было светло, тепло, пахло новогодними салатами и мандаринами, я сейчас променяю на многое!

С наступающим! И обязательно купите мандарины к столу! Традиции не мы придумывали, не нам их отменять!