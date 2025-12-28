Квебек намерен оспорить решение суда о переделе избирательных округов в Верховном суде Канады

Правительство Квебека собирается обратиться в Верховный суд Канады, чтобы оспорить решение Апелляционного суда, признавшего неконституционным закон, блокирующий новую карту избирательных округов в провинции.

Речь идёт о законе, принятом в 2024 году по инициативе правительства Франсуа Лего. Документ запрещал Комиссии по пересмотру границ избирательных округов ликвидировать округа на полуострове Гаспе и на востоке Монреаля ради создания двух новых — в быстро растущих районах Лорантидов, Ланодьера и Центра Квебека.

Министр юстиции Симон Жолен-Барретт заявил, что закон был принят всеми партиями Национального собрания из уважения к принципу территориального равновесия. «Жители всех регионов должны быть адекватно представлены в парламенте. Их реальности различны, но все они одинаково важны», — отметил министр.

Апелляционный суд Квебека 1 декабря признал этот закон противоречащим Хартии прав и свобод личности Квебека и Канадской хартии прав и свобод. По мнению судьи Марка Шрагера, документ подрывает независимость избирательной комиссии и нарушает демократические права граждан, поскольку сохраняет неравенство в распределении избирателей между округами.

Суд подчеркнул, что выгоды от сохранения старой карты получат около 65 тысяч избирателей в двух округах, тогда как почти полмиллиона других будут иметь меньший вес голоса. В решении отмечалось, что закон приостанавливает все изменения карты, а не только спорные.

Согласно избирательному закону провинции, пересмотр границ проводится после каждых двух выборов, чтобы в 125 округах было примерно равное число избирателей.

Обращение в Верховный суд, как считают наблюдатели, может стать проверкой границ между принципами «один человек — один голос» и «справедливое региональное представительство» в канадской демократии.

