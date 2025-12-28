Те, кто не отдыхает в Рождество: как Монреаль продолжает работать в праздники

Пока большинство монреальцев проводят сочельник дома, заканчивая приготовления к празднику, часть горожан встречает Рождество на работе — чтобы город не остановился. Среди них — снегоуборочные бригады, сантехники, медики, сотрудники домов престарелых и полицейские.

Владелец снегоуборочной компании MPA Марко Орсини признаётся: мечтать о «белом Рождестве» ему некогда — каждый снегопад означает бессонную ночь за штурвалом техники. Клиенты ждут, что дворы и парковки будут очищены к утру, и даже праздничный день не становится поводом останавливаться.

С наступлением праздников участились и «домашние» ЧП: семейные ужины, гости и перегруженные коммуникации приводят к авариям в системах водоснабжения и канализации. Руководитель Levine Brothers Plumbing Бен Левин говорит, что его команда работает в урезанном составе и выезжает только на неотложные вызовы для постоянных клиентов. При этом работа в выходные и праздничные дни оплачивается по двойному тарифу — счёт для клиентов тоже оказывается «праздничным».

Нагрузка растёт и в системе здравоохранения. Представительница Федерации медицинских работников Квебека Франсуаза Рамель отмечает, что зима традиционно становится сезоном вирусов, а значит, больницы перегружены практически во всех отделениях. Менеджер по уборке в одном из монреальских госпиталей MUHC Хуанита Мейкл добавляет, что отделения неотложной помощи в праздники особенно переполнены: многие семейные врачи закрыты, и пациенты идут прямо в «скорую».

Дома престарелых в Монреале не закрываются ни на один праздничный день. Правозащитник в сфере здравоохранения Поль Брюне подчёркивает, что работа персонала таких учреждений жизненно важна для пенсионеров и людей с утраченной самостоятельностью. По его словам, сотрудники домов долгосрочного ухода заслуживают особой благодарности: это тяжёлый и очень особенный труд.

Свои смены несут и полицейские Монреальской службы (SPVM): пока одни поднимают бокалы за праздничным столом, патрули продолжают следить за безопасностью на улицах и выезжать на вызовы. Так рождественская ночь в Монреале превращается в невидимую вахту тех, кто не может позволить себе выходной, чтобы остальные могли спокойно праздновать.

