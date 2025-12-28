Языковой скандал на заседании совета Дорваля

Подписаться на рассылку
Виктория Христова Дек 28, 2025 Иммиграция, Новости, Новости провинции Квебек, Общество, Политика Оставить комментарий 33 Просмотров

Заседание городского совета Дорваля на этой неделе вызвало широкий общественный резонанс после конфликта, связанного с языковым вопросом и новым членом совета от округа №3 Линдой Лу. Поводом для спора стало то, что Лу не владеет французским языком — основным языком делового и административного общения в Квебеке.

Напряжённая ситуация возникла, когда бывший советник Боб Лесаж, проигравший Линде Лу на недавних выборах, выступил на заседании с серией вопросов, намеренно заданных на французском языке. После этого он потребовал, чтобы Лу ответила ему также по-французски. Инцидент произошёл в присутствии мэра Дорваля Марка Доре, который предоставил Лесажу слово. Для многих присутствующих поведение бывшего кандидата выглядело как попытка публичной конфронтации и проявление недовольства результатами выборов.

После заседания дискуссия переместилась в социальные сети, где мнения жителей разделились. Часть горожан выразила обеспокоенность тем, сможет ли советник, не владеющий французским, эффективно выполнять свои обязанности. В частности, поднимались вопросы о работе с официальной документацией — тендерами, контрактами, соглашениями и переговорами с компаниями и представителями других муниципалитетов Квебека. Некоторые комментаторы задавались вопросом, потребуется ли постоянный перевод документов и встреч, и не станет ли это препятствием для полноценной работы.

Другие жители, напротив, выступили в защиту Линды Лу. Пользователь по имени Джоэл написал в социальных сетях, что её избрание отражает волю избирателей: если кандидат сумел получить поддержку жителей округа, не ведя кампанию на французском языке, значит, для них этот вопрос не был решающим.

Виктория (Вики), ещё одна участница обсуждения, подчеркнула, что требования к муниципальному советнику не сводятся исключительно к знанию языка. По её словам, Лу — успешная бизнес-леди с инженерным образованием, обладающая опытом работы с финансами, бюджетами и инфраструктурными проектами. «Она была демократически избрана, поэтому стоит дать ей шанс», — отметила она.

На фоне разгоревшегося спора сама Линда Лу выступила с сдержанным заявлением в социальных сетях. Она поблагодарила жителей за поддержку и подчеркнула, что была избрана для представления интересов округа №3. По её словам, её главная цель — добиваться наилучших результатов для жителей своего округа и всего города Дорваль, сосредотачиваясь на практических вопросах, важных для сообщества. Это заявление было опубликовано как на английском, так и на французском языках.

Ситуация вновь обострила давний для Квебека вопрос о роли французского языка в общественной и политической жизни, а также о балансе между языковыми требованиями и демократическим выбором избирателей.

 

