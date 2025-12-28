Языковой скандал на заседании совета Дорваля

Заседание городского совета Дорваля на этой неделе вызвало широкий общественный резонанс после конфликта, связанного с языковым вопросом и новым членом совета от округа №3 Линдой Лу. Поводом для спора стало то, что Лу не владеет французским языком — основным языком делового и административного общения в Квебеке.

Напряжённая ситуация возникла, когда бывший советник Боб Лесаж, проигравший Линде Лу на недавних выборах, выступил на заседании с серией вопросов, намеренно заданных на французском языке. После этого он потребовал, чтобы Лу ответила ему также по-французски. Инцидент произошёл в присутствии мэра Дорваля Марка Доре, который предоставил Лесажу слово. Для многих присутствующих поведение бывшего кандидата выглядело как попытка публичной конфронтации и проявление недовольства результатами выборов.

После заседания дискуссия переместилась в социальные сети, где мнения жителей разделились. Часть горожан выразила обеспокоенность тем, сможет ли советник, не владеющий французским, эффективно выполнять свои обязанности. В частности, поднимались вопросы о работе с официальной документацией — тендерами, контрактами, соглашениями и переговорами с компаниями и представителями других муниципалитетов Квебека. Некоторые комментаторы задавались вопросом, потребуется ли постоянный перевод документов и встреч, и не станет ли это препятствием для полноценной работы.

Другие жители, напротив, выступили в защиту Линды Лу. Пользователь по имени Джоэл написал в социальных сетях, что её избрание отражает волю избирателей: если кандидат сумел получить поддержку жителей округа, не ведя кампанию на французском языке, значит, для них этот вопрос не был решающим.

Виктория (Вики), ещё одна участница обсуждения, подчеркнула, что требования к муниципальному советнику не сводятся исключительно к знанию языка. По её словам, Лу — успешная бизнес-леди с инженерным образованием, обладающая опытом работы с финансами, бюджетами и инфраструктурными проектами. «Она была демократически избрана, поэтому стоит дать ей шанс», — отметила она.

На фоне разгоревшегося спора сама Линда Лу выступила с сдержанным заявлением в социальных сетях. Она поблагодарила жителей за поддержку и подчеркнула, что была избрана для представления интересов округа №3. По её словам, её главная цель — добиваться наилучших результатов для жителей своего округа и всего города Дорваль, сосредотачиваясь на практических вопросах, важных для сообщества. Это заявление было опубликовано как на английском, так и на французском языках.

Ситуация вновь обострила давний для Квебека вопрос о роли французского языка в общественной и политической жизни, а также о балансе между языковыми требованиями и демократическим выбором избирателей.

Подробнее об этой и других новостях Монреаля можно узнать на нашей Телеграм-странице https://t.me/NewsCMG