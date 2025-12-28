Суд в Квебеке узаконил право продавцов контролировать инспекторов при продаже домов

В решении от 18 декабря судья Этьен Парент отверг иск компании Inspro против брокера Дениса Дежардена, подтвердив право продавца недвижимости требовать от покупателя выбора «надежного» инспектора.

Это решение меняет правила игры на рынке жилья Квебека, где споры о качестве предпродажных осмотров давно накаляют страсти.​

Право продавца на защиту

Продавец остается собственником дома до подписания акта купли-продажи и вправе решать, кто войдет на его территорию, — таков ключевой тезис вердикта. Брокеры теперь могут включать в контрпредложение клаузу, позволяющую отказать в инспекции конкретному специалисту, выбранному покупателем, но без права полностью блокировать осмотр. «Нельзя использовать это для затягивания сделки или ее срыва», — уточнил судья Парент.​

Денис Дежарден, представлявший продавцов, настаивал: покупатели часто выбирают «любого встречного», что приводит к поверхностным проверкам и последующим искам за скрытые дефекты. «Продавец заинтересован в компетентном инспекторе, чтобы избежать рисков», — отметил он в комментариях для СМИ. Его адвокаты из Gaucher Ross доказали отсутствие злого умысла в рекомендации списка проверенных профессионалов.​

Потери для независимых инспекторов

Основательница Inspro Анастасия Лукенуик, перешедшая в инспекторский бизнес после покупки дефектного дома, утверждала, что лишилась контрактов из-за «черных списков» брокеров вроде Дежардена. Суд не нашел доказательств дискриминации: отказы шли от самих продавцов или их мандатариев. «Несколько покупателей отказались от Inspro, потому что продавец или Дежарден требовали инспектора из списка», — цитируется в решении, но это признано законным.​

Мнения экспертов разделились

Решение приветствовали в Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec (APCIQ). Директор Натали Беген отметила: продавцы часто тратили тысячи на контрэкспертизы из-за «бездельников-инспекторов без страховки». Адвокат Изабель Сируа назвала вердикт «подарком на Рождество»: теперь можно требовать квалифицированных специалистов, но только добросовестно, без навязывания «своих».​

Напротив, ACIBI и ACQC видят угрозу. Президент ACIBI Питер Уикс предупредил о конфликте интересов: «Вендоры смогут диктовать, кто проверяет их дом, — это подрывает независимость». Директор ACQC Марк-Андре Арнуа добавил: в условиях дефицита жилья покупатели не посмеют спорить, рискуя упустить объект.​

Сертификация как выход

С 1 октября 2027 года инспекторы в Квебеке обязаны получить сертификат от Régie du bâtiment du Québec по стандарту BNQ 3009-500, включая обучение и страховку. «Это унифицирует практики и отсечет дилетантов», — надеются оптимисты вроде Беген и Сируа, хотя полных чудес не ждут.​

Решение Парента устанавливает баланс: свобода продавца уравновешивается добросовестностью и будущим регулированием. Рынок недвижимости Квебека, где споры об инспекциях множатся, получил четкие рамки — но дебаты только начинаются.

