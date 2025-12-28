Суд в Квебеке узаконил право продавцов контролировать инспекторов при продаже домов

Это решение меняет правила игры на рынке жилья Квебека, где споры о качестве предпродажных осмотров давно накаляют страсти.
Право продавца на защиту
Продавец остается собственником дома до подписания акта купли-продажи и вправе решать, кто войдет на его территорию, — таков ключевой тезис вердикта. Брокеры теперь могут включать в контрпредложение клаузу, позволяющую отказать в инспекции конкретному специалисту, выбранному покупателем, но без права полностью блокировать осмотр. «Нельзя использовать это для затягивания сделки или ее срыва», — уточнил судья Парент.
Денис Дежарден, представлявший продавцов, настаивал: покупатели часто выбирают «любого встречного», что приводит к поверхностным проверкам и последующим искам за скрытые дефекты. «Продавец заинтересован в компетентном инспекторе, чтобы избежать рисков», — отметил он в комментариях для СМИ. Его адвокаты из Gaucher Ross доказали отсутствие злого умысла в рекомендации списка проверенных профессионалов.
Потери для независимых инспекторов
Основательница Inspro Анастасия Лукенуик, перешедшая в инспекторский бизнес после покупки дефектного дома, утверждала, что лишилась контрактов из-за «черных списков» брокеров вроде Дежардена. Суд не нашел доказательств дискриминации: отказы шли от самих продавцов или их мандатариев. «Несколько покупателей отказались от Inspro, потому что продавец или Дежарден требовали инспектора из списка», — цитируется в решении, но это признано законным.
Мнения экспертов разделились
Решение приветствовали в Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec (APCIQ). Директор Натали Беген отметила: продавцы часто тратили тысячи на контрэкспертизы из-за «бездельников-инспекторов без страховки». Адвокат Изабель Сируа назвала вердикт «подарком на Рождество»: теперь можно требовать квалифицированных специалистов, но только добросовестно, без навязывания «своих».
Напротив, ACIBI и ACQC видят угрозу. Президент ACIBI Питер Уикс предупредил о конфликте интересов: «Вендоры смогут диктовать, кто проверяет их дом, — это подрывает независимость». Директор ACQC Марк-Андре Арнуа добавил: в условиях дефицита жилья покупатели не посмеют спорить, рискуя упустить объект.
Сертификация как выход
С 1 октября 2027 года инспекторы в Квебеке обязаны получить сертификат от Régie du bâtiment du Québec по стандарту BNQ 3009-500, включая обучение и страховку. «Это унифицирует практики и отсечет дилетантов», — надеются оптимисты вроде Беген и Сируа, хотя полных чудес не ждут.
Решение Парента устанавливает баланс: свобода продавца уравновешивается добросовестностью и будущим регулированием. Рынок недвижимости Квебека, где споры об инспекциях множатся, получил четкие рамки — но дебаты только начинаются.
Facebook I Instagram I Linkedin
Подробнее об этой и других новостях Монреаля можно узнать на нашей Телеграм-странице https://t.me/NewsCMG