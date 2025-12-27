Электропоезд Mascouche сократит путь до центра Монреаля почти на час

Пассажирам пригородного поезда Mascouche (Exo) скоро станет проще и быстрее добираться до центра города. Транспортное агентство Exo объявило, что с 12 января откроется пересадочный узел на станции Côte-de-Liesse, где поезда Mascouche будут соединяться с линией REM — автоматической метрополитенской системой Монреаля.

Это означает, что поезд смогут теперь не делать длинный крюк вокруг горы Мон-Руаяль, как это происходило с 2020 года, когда тоннель Мон-Руаяль закрылся для пригородных поездов. С тех пор пассажиры тратили до 90 минут, чтобы добраться до Центрального вокзала, и многим приходилось пересаживаться на оранжевую ветку метро на станции Sauvé.

Теперь путь до центра существенно сократится: поездка от Côte-de-Liesse до станции McGill на REM займёт всего 11 минут. По оценкам Exo, общее время в пути для пассажиров, которые раньше тратили около 1 часа 50 минут, уменьшится примерно на 45 минут.

С этого же дня вступает в силу новое расписание: количество рейсов останется прежним, но конечной станцией теперь станет Côte-de-Liesse, а не Центральный вокзал.

Решение завершить линию Mascouche на пересадке к REM ранее вызывало споры: критики утверждали, что это снизит интерес к линии, строительство которой обошлось в 700 миллионов долларов. Однако, как подчёркивают власти, тоннель Мон-Руаяль не может одновременно принимать обычные поезда с машинистом и полностью автоматические составы REM.

