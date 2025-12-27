Подписаться на рассылку
Электропоезд Mascouche сократит путь до центра Монреаля почти на час

Виктория Христова Дек 27, 2025 Новости, Новости провинции Квебек, Общество, Транспорт, автомобили, самолёты, корабли Оставить комментарий 48 Просмотров

Пассажирам пригородного поезда Mascouche (Exo) скоро станет проще и быстрее добираться до центра города. Транспортное агентство Exo объявило, что с 12 января откроется пересадочный узел на станции Côte-de-Liesse, где поезда Mascouche будут соединяться с линией REM — автоматической метрополитенской системой Монреаля.

 

 

Это означает, что поезд смогут теперь не делать длинный крюк вокруг горы Мон-Руаяль, как это происходило с 2020 года, когда тоннель Мон-Руаяль закрылся для пригородных поездов. С тех пор пассажиры тратили до 90 минут, чтобы добраться до Центрального вокзала, и многим приходилось пересаживаться на оранжевую ветку метро на станции Sauvé.

Теперь путь до центра существенно сократится: поездка от Côte-de-Liesse до станции McGill на REM займёт всего 11 минут. По оценкам Exo, общее время в пути для пассажиров, которые раньше тратили около 1 часа 50 минут, уменьшится примерно на 45 минут.

С этого же дня вступает в силу новое расписание: количество рейсов останется прежним, но конечной станцией теперь станет Côte-de-Liesse, а не Центральный вокзал.

Решение завершить линию Mascouche на пересадке к REM ранее вызывало споры: критики утверждали, что это снизит интерес к линии, строительство которой обошлось в 700 миллионов долларов. Однако, как подчёркивают власти, тоннель Мон-Руаяль не может одновременно принимать обычные поезда с машинистом и полностью автоматические составы REM.

 

