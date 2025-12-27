В Монреале за одну ночь сожгли семь автомобилей в районе Ривьер-де-Прери

Полиция и пожарные службы Монреаля были подняты по тревоге в ночь на понедельник после того, как в районе Ривьер-де-Прери (Rivière-des-Prairies, RDP) произошли два поджога, в результате которых полностью сгорели семь транспортных средств.

Поджог грузовика

Первый вызов на номер 911 поступил около 2:15 ночи. Полицейские прибыли на пересечение улиц Гастон-Майе и Жолио-Кюри, где был охвачен огнём грузовик с фургоном (cube truck).

По словам представителя полиции Монреаля (SPVM) Каролин Шеврефий, на момент прибытия полиции пожар уже тушили сотрудники Монреальской пожарной службы (SIM). На месте происшествия были обнаружены следы поджога, после чего дело передали в отдел по расследованию поджогов.

Следствие считает, что один или несколько подозреваемых подожгли транспортное средство и скрылись до прибытия экстренных служб.

Шесть автомобилей уничтожены огнём

Примерно в 3:30 утра поступил второй вызов — на этот раз о нескольких горящих автомобилях на бульваре Анри-Бурасса, недалеко от бульвара Ривьер-де-Прери.

Прибывшие на место полицейские застали пожарных за тушением шести автомобилей. По данным SPVM, огнём были полностью уничтожены четыре легковых автомобиля, фургон и ещё один грузовик. Все транспортные средства признаны полностью непригодными к восстановлению.

Как и в первом случае, полиция разыскивает одного или нескольких подозреваемых.

Пострадавших нет, расследование продолжается

В результате обоих инцидентов никто не пострадал, арестов на данный момент не произведено. Полиция Монреаля продолжает расследование и рассматривает оба пожара как умышленные поджоги.

Правоохранительные органы призывают всех, кто располагает информацией, способной помочь следствию, связаться с полицией.

