Новый Год на улице: как монреальские приюты борются с одиночеством и тревогой постояльцев

По мере приближения Нового года в Монреале усиливается тревожное ощущение среди тех, кто живёт на улице. В приютах города отмечают: этот период сопровождается не только холодами, но и обострением одиночества, тревоги и беспокойства.

По словам Луизы Варидель, заместительницы исполнительного директора организации La rue des femmes de Montréal, в преддверии праздников у бездомных женщин возникает «чувство срочности» — гораздо более острая потребность найти угол.

«Как будто это настоящая чрезвычайная ситуация. Каждый день нам приходится отказывать нескольким женщинам: все 60 мест заняты», — говорит Варидель.

Она отмечает, что декабрь приносит не только возросший спрос, но и особое эмоциональное напряжение. Для многих женщин праздничный сезон становится напоминанием о старых семейных конфликтах и потерях. «Перед праздниками мы часто сталкиваемся с внутренним беспокойством — прошлое обостряется, и страх одиночества становится сильнее», — объясняет она.

В Maison du Père — одном из крупнейших мужских приютов Монреаля — ощущается та же атмосфера. Заместитель директора по клиническим вопросам Дуэйн Мансвельд говорит о «вполне ощутимой тревоге» среди жильцов:

«Большинство оказались на улице из-за разрыва социальных связей. А рождественское время, когда принято быть с родными и друзьями, лишь усиливает это чувство утраты».

Чтобы смягчить ситуацию, множество организаций проводят праздничные мероприятия: ужины, раздачу подарков, просмотр фильмов, выпечку печенья, украшение ёлок и новогодние бранчи.

«Мы создаём моменты единства, когда люди могут провести время в спокойной, семейной атмосфере. Это помогает им не чувствовать себя такими одинокими», — говорит Варидель.

В приюте Refuge des jeunes de Montréal, который принимает в основном молодых мигрантов, бывшие подопечные часто звонят и возвращаются туда именно в декабре.

«Грустно думать, что для некоторых это единственное место, где они могут провести Рождество. Но я рада, что у них хотя бы есть куда прийти», — признаётся директорка и соосновательница приюта Франс Лабель.

Лабель подчёркивает, что Рождество и Новый год для бездомных редко бывает радостным временем. «Это напоминание о том, чего не случилось, о трудностях. Мы стараемся хоть немного смягчить эти чувства и добавить тепла», — говорит она.

Тем временем мэр Монреаля Сорайя Мартинес Феррада пообещала открыть ещё 500 мест в тёплых приютах к Рождеству. Этот план, по её словам, уже почти перевыполнен. Среди организаций, поддержавших инициативу, — Maison du Père, добавивший 15 дополнительных коек.

Мансвельд считает, что ситуация в этом году управляется «лучше, чем прежде», но признаёт: меры остаются временными. «Это своего рода пластырь. Экстренные кровати — это лишь первая ступень, которая может помочь людям выбраться с улицы», — говорит он.

Некоторые, однако, избегают тёплых центров. Варидель поясняет, что женщины часто не чувствуют себя в безопасности в местах, где живут мужчины.

По мнению всех опрошенных работников приютов, необходимо искать долговременные решения.

«Мы должны работать с основными причинами бездомности — жилищным кризисом и бедностью. Нам нужны доступные жилища и программы поддержки сообщества. Нельзя вечно просто реагировать — нужно действовать на опережение», — подводит итог Лабель.

