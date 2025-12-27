Новый год к нам мчится! Скоро все случится!

Новый год – это время, наполненное различными событиями истории, связанными с этим волшебным и теплым праздником. Сказки, вымыслы и особенно удивительные факты оживают вокруг него.

Вот лишь некоторые события, произошедшие когда-то много лет назад, без которых новогодние празднования сегодня просто немыслимы!

В 1843 году в Лондоне появилась первая новогодняя открытка. Сэр Генри Коул решил придумать что-то новое и оригинальное на Рождество. Раньше, как и многие другие, он отправлял письма друзьям, членам семьи и деловым партнерам. Но на этот раз он удивил всех праздничной поздравительной открыткой. Генри Коул заказал дизайн у художника Джона Колкотта Хорсли, которая представляла собой триптих. На центральной панели размером 13 на 8,5 сантиметров была нарисована семья, поднимающая тост в честь праздника, а на боковых панелях открытки изображены сценки благотворительности. Внизу открытки можно было прочесть большую надпись «Веселого Рождества и Счастливого Нового Года». Генри Коул распечатал тысячу копий таких открыток. Простое и невероятное оригинальное решение, ставшее символом любимого праздника зимы.

Считается, что римляне изобрели новогодние подарки. Их идея была проста: как проведешь старый год, так и начнешь новый! Поэтому граждане по всей стране старались радовать друг друга подарками: сначала вкусной едой, а потом уже и деньгами. Древнеримский писатель Светоний писал о том, что император Октавиан Август каждый Новый год получал от сограждан сундук с деньгами.

В России начали украшать ёлки в самом начале XIX века. Сначала на елке вешали лакомства: конфеты, орехи в яркой упаковке, пряники, яблоки, овощи, хлебный мякиш в цветной тряпочке или, как альтернатива, кусочки сахара. На ветках горели свечи, а на верхушке елки стояла звезда. Блестящие шары появились только сто лет назад и возникли из-за того, что яблок не хватало. А где возник? Рассказываю!

Первый стеклянный ёлочный шар был сделан в Тюрингии (Саксония) в XVI веке. Местные стеклодувы выдули шары вместо яблок, когда у них закончились запасы фруктов к зиме. Но это был единичный случай. А промышленное массовое производство ёлочных украшений началось только в конце XIX века. Мастера выдували игрушки из стекла, а их помощники вырезали колокольчики, сердечки, фигурки птиц и зверей, шары, шишки, орехи, которые потом красили яркими красками.

А вот первая электрическая гирлянда появилась в США около 120 лет назад, спустя немного времени после изобретения лампочки. Елку у Белого дома украшали светящейся электрической гирляндой из разноцветных фонариков.

Сегодня у нас есть и гирлянды, и шарики, и подарки, и открытки! Но очень хочется, чтобы не только внешние символы, а и сама атмосфера праздника проникла в сердца и души каждого из нас! И чтобы новогодняя ночь стала трамплином к чему-то долгожданному и желанному! Осталась неделя – и волшебная ночь объявит нам о начале следующего календарного года в нашей жизни! Пусть он будет светлым и добрым! С наступающим! Готовьтесь, время еще есть – принести в дом немного волшебства и сказки!

