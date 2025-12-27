Монреальские салоны присоединяются к движению за переработку отходов

В индустрии красоты появляется новый тренд — экологичность. Там, где раньше всё неизбежно отправлялось на свалку, теперь постепенно формируется культура осознанного обращения с отходами. Одним из таких новаторов стал салон Revolution в монреальском районе Сен-Анри, где вопрос стиля сочетается с заботой об окружающей среде.

Стилист Али Ана, аккуратно подстригая клиента, рассказывает, что участие в программе Green Circle Salons изменило её отношение к работе.

«Когда я узнала, сколько отходов создаёт наша сфера ради красоты, мне стало по-настоящему тревожно. Теперь, зная, что мы можем переработать часть этого, я чувствую себя гораздо спокойнее», — говорит она.

Её салон отправляет обрезки волос, использованную фольгу, пустые баллончики и бутылки из-под шампуней в Green Circle — североамериканскую сеть, специализирующуюся на переработке парикмахерских отходов. По словам представительницы программы Сары Бабингтон, ежеминутно 877 фунтов салонного мусора попадают на свалки и в водоёмы в Канаде и США.

Green Circle стремится изменить эту статистику. Волосы, короткие для создания париков, находят новое применение — ими можно очищать разливы нефти: в 2010 году, после аварии в Мексиканском заливе, использовали 1000 фунтов салонных волос. Из пластиковых упаковок вместе с волосом создают гребни, а использованные краски и отбеливающие смеси разделяют на воду и масляные компоненты: первую возвращают в систему водоснабжения, вторые используют как разновидность промышленного топлива.

С момента основания в 2009 году Green Circle переработала почти 13 миллионов фунтов отходов и вышла за пределы Канады, охватив США и Европу. Помимо волос и химии, компания принимает воск, полоски для депиляции и даже использованные перчатки.

«Раньше мы просто выбрасывали всё или смывали остатки краски в раковину. Мы даже не догадывались, что красота может быть переработана», — признаётся Ана, показывая на контейнеры, куда сортируют обрезки, фольгу и пластик.

Для неё важна не только экологическая польза, но и удобство: всё ненужное просто забирают специальные службы.

Движение Green Circle доказывает: индустрия красоты может быть не только источником вдохновения, но и примером ответственного отношения к планете.

