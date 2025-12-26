“Подслушано в Рыбинске” — увидено на eTVnet!

Супер мега фейерверк новинок на eTVnet принес на этой неделе и новый триллер “Подслушано в Рыбинске”, который просто нельзя пропустить!

Журналист небольшой провинциальной газеты Юра всю свою жизнь пишет непримечательные новости родного города. Но внезапно с Юрой происходит событие, которое переворачивает всю его жизнь. К нему приходят видения, которые предсказывают убийства, тайно и незаметно происходящие в Рыбинске. Однако вскоре ситуация осложнится тем, что по одному из дел Юра становится главным подозреваемым…

Как всегда, чем закончится эта история, вы узнаете на eTVnet!

"Живая вода"

“Живая вода”

Тренер по фигурному катанию Ольга ссорится с мужем Александром, который, решив сделать сюрприз семейству, зовет их переехать из европейского городка на ферму в деревню. Он уезжает один и погибает при загадочных обстоятельствах. Ольга решает выяснить, действительно ли ее муж утонул в озере, или это было преднамеренное убийство.

“Великолепная пятерка”

Майор Павел Шапошников, капитаны Дмитрий Красавченко и Тимур Бубнов, старший лейтенант Антон Ветров и лейтенант Владимир Кузьмин — опера «убойного» отдела Петровского РОВД Петербурга. Пять разных характеров, которые сплотил их командир, подполковник Андрей Голованов — человек с хорошим чувством юмора и богатым прошлым. Он еще помнит, когда в Петербурге были улицы разбитых фонарей. Время изменилось: милиция стала полицией, город преобразился, но человеческие страсти по-прежнему кипят вовсю. Месть, зависть, страх, любострастие, корысть толкают одних на преступления, а честь, совесть, справедливость и смелость заставляют других противостоять злу.

“Разворот”

Молодой лейтенант Алексей Юдин внедряется в скейтерскую среду, чтобы вычислить банду экстремалов, которая грабит исключительно оборотней в погонах — взяточников. Банда не использует оружие, грабит под музыку, всегда в шлемах — лица распознать не удалось, и в конце ограбления ставит штам «КАРМА» жертве на лоб. Скорость и ловкость преступников впечатляет. Юдин находит новых друзей среди скейтеров и встречает настоящую любовь, но оказывается перед сложным выбором — остаться верным долгу и выполнить задание или послушаться своего сердца.

“Следы в прошлое”

Талантливый архитектор Юля Грановская после разрыва с женихом возвращается из столицы в свой родной город, устраивается на работу в фирму отчима, Романа Зайцева, в которой когда-то работал главным архитектором ее отец Игорь Грановский. Прошло двенадцать лет с момента исчезновения отца, и до сих пор не ясно, где он сейчас. Мать Юли Ольга уверена, что ее бывший муж предал их с Юлей, обокрал фирму Зайцева и уехал из города к другой женщине, с которой у него был любовный роман. Полиция разделяет уверенность Ольги. Юля ставит под сомнение официальную версию исчезновения Грановского. После разговора с бывшей секретаршей отца Юля начинает собственное расследование, еще не подозревая, сколько опасностей ее подстерегает на этом пути. Ей предстоит раскрыть шокирующую правду, узнать цену предательства, побывать в шаге от смерти, и снова влюбиться.

