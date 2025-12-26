В районе Виль-Мари нашли компромисс по спорной велодорожке на улице Атате́кен

Администрация района Виль-Мари в пятницу объявила о том, что нашла «сбалансированное решение» по поводу временной велодорожки на улице Ататекен (Atateken St.), вызвавшей недовольство со стороны местных предпринимателей.

Согласно заявлению района, велодорожка сохранится, однако власти пообещали вернуть около 40% парковочных мест, которые были убраны при реализации временного проекта. Подробности плана будут представлены 5 января, а работы по внесению изменений начнутся 12 января.

«Мы убеждены, что, хотя это решение не будет идеальным для всех, мы движемся к консенсусу», — заявил советник района Виль-Мари Клод Пинар, который также возглавляет исполнительный комитет мэра Монреаля Сораи Мартинес Феррада.

Проект велодорожки был разработан при предыдущей администрации бывшего мэра Валери Плант и уже реализован на улице Ататекен. Он задумывался как временный маршрут для велосипедистов на период дорожных работ на соседней улице Берри. По словам Пинара, эта улица была выбрана для обеспечения непрерывного велосипедного сообщения между Старым портом и районом вокруг парка Ла-Фонтен. Изначально предполагалось, что велодорожка просуществует три года.

Однако проект вызвал резкую критику со стороны бизнес-сообщества. На заседании районного совета в ноябре предприниматели потребовали полностью убрать велодорожку. Владелец театра Olympia Патрик Леви заявил, что потеря парковочных мест для туристических автобусов может привести к отмене концертов и спектаклей.

По его словам, если техническое оборудование придётся доставлять в театр с бульвара Рене-Левеск, артисты «просто перестанут приезжать», и он призвал перенести велодорожку на соседнюю улицу.

Клод Пинар извинился за ситуацию, назвав велодорожку «горячей картофелиной», доставшейся в наследство от предыдущей администрации, и пообещал, что район «поставит точку» в этом вопросе.

Мэр Монреаля Сорая Мартинес Феррада в пятничном заявлении отметила, что её команда «исправляет ущерб», доставшийся от прошлого руководства. «Когда мы пытаемся собрать всё обратно, это не бывает идеально. Трещины всё ещё видны», — сказала она.

Следует отметить, что у района Виль-Мари нет собственного избираемого мэра: согласно провинциальным правилам, мэр Монреаля автоматически исполняет функции мэра района и назначает двух из пяти районных советников. Клод Пинар был избран на свою должность.

Помимо восстановления части парковочных мест, администрация пообещала создать значительное количество зон высадки пассажиров и краткосрочной парковки, чтобы смягчить последствия для местного бизнеса.

