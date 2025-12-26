Снег, Рождество и REM: торговля в центре Монреаля переживает оживление

С приближением Рождества улица Сент-Катрин, главная торговая артерия города, вновь стала центром притяжения для покупателей. Снег и праздничная атмосфера не отпугнули жителей и туристов — напротив, магазины отмечают заметный рост активности.

Для ритейлеров последние месяцы года имеют ключевое значение. По словам предпринимателей, почти половина годового оборота приходится на период с ноября по конец декабря. Особенно оживлённой остаётся торговля в крупных центрах, таких как Eaton Centre.

Существенную роль в этом сыграло открытие новой станции REM у McGill. Представители торгового сектора отмечают, что улучшенная транспортная доступность сделала центр города более привлекательным для шопинга. В условиях сложной дорожной обстановки и нехватки парковок многие покупатели предпочитают общественный транспорт.

Одновременно меняется и поведение потребителей. Всё больше людей стараются приобретать подарки заранее, пользуясь акциями в ноябре и во время Black Friday. По оценкам экспертов, около 80 процентов покупателей начинают рождественский шопинг ещё до декабря.

Тем не менее традиция покупок «в последний момент» никуда не исчезла. За несколько дней до Рождества в популярных магазинах всё ещё образуются очереди, особенно в часы пик.

Ритейлеры надеются, что сочетание праздничного настроения, удобного транспорта и сезонных скидок позволит завершить год на позитивной ноте, несмотря на экономические и логистические сложности.

