Депутаты Québec solidaire направили сотни тысяч долларов из повышенных зарплат на благотворительность
Депутаты Québec solidaire направили сотни тысяч долларов из повышенных зарплат на благотворительность

Виктория Христова Дек 26, 2025 Бизнес, Новости, Новости провинции Квебек, Экономика

Партия Québec solidaire объявила о масштабных пожертвованиях, сделанных её депутатами из средств, полученных в результате повышения зарплат членов Национального собрания Квебека. В общей сложности 11 депутатов QS перечислили 434 507 долларов на поддержку благотворительных, социальных и общественных инициатив.

 

 

Повышение зарплат стало возможным после принятия в 2023 году законопроекта, предложенного правящей партией Coalition Avenir Québec и поддержанного либералами. Документ предусматривал рост доходов депутатов на 30 процентов и вызвал резкую критику со стороны QS и Parti Québécois.

В QS подчёркивают, что решение о пожертвованиях стало ответом на общественное недовольство. По мнению партии, в условиях роста стоимости жизни столь резкое повышение доходов политиков выглядит оторванным от реальности.

Средства были направлены организациям, борющимся с бедностью, продовольственной нестабильностью, а также на экологические и общественно-политические инициативы. Представители QS заявляют, что ни одна общественная организация и ни один работник не получили сопоставимого роста доходов, что, по их словам, демонстрирует несоразмерность решения властей.

Отдельные депутаты сделали целевые пожертвования. Так, пресс-секретарь партии Руба Газаль направила 12 000 долларов на поддержку студентов в колледжах и университетах, а депутат от Вердена Алехандра Сага Мендес пожертвовала 15 000 долларов местной сети взаимопомощи.

На фоне этих событий продолжается рост доходов высших должностных лиц провинции. После последнего повышения зарплата премьер-министра Франсуа Лего увеличилась более чем на 20 000 долларов.

Дискуссия о справедливости и уместности повышения зарплат для политиков в Квебеке, по всей видимости, далека от завершения и остаётся в центре общественного внимания.

 

