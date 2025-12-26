Депутаты Québec solidaire направили сотни тысяч долларов из повышенных зарплат на благотворительность

Партия Québec solidaire объявила о масштабных пожертвованиях, сделанных её депутатами из средств, полученных в результате повышения зарплат членов Национального собрания Квебека. В общей сложности 11 депутатов QS перечислили 434 507 долларов на поддержку благотворительных, социальных и общественных инициатив.

Повышение зарплат стало возможным после принятия в 2023 году законопроекта, предложенного правящей партией Coalition Avenir Québec и поддержанного либералами. Документ предусматривал рост доходов депутатов на 30 процентов и вызвал резкую критику со стороны QS и Parti Québécois.

В QS подчёркивают, что решение о пожертвованиях стало ответом на общественное недовольство. По мнению партии, в условиях роста стоимости жизни столь резкое повышение доходов политиков выглядит оторванным от реальности.

Средства были направлены организациям, борющимся с бедностью, продовольственной нестабильностью, а также на экологические и общественно-политические инициативы. Представители QS заявляют, что ни одна общественная организация и ни один работник не получили сопоставимого роста доходов, что, по их словам, демонстрирует несоразмерность решения властей.

Отдельные депутаты сделали целевые пожертвования. Так, пресс-секретарь партии Руба Газаль направила 12 000 долларов на поддержку студентов в колледжах и университетах, а депутат от Вердена Алехандра Сага Мендес пожертвовала 15 000 долларов местной сети взаимопомощи.

На фоне этих событий продолжается рост доходов высших должностных лиц провинции. После последнего повышения зарплата премьер-министра Франсуа Лего увеличилась более чем на 20 000 долларов.

Дискуссия о справедливости и уместности повышения зарплат для политиков в Квебеке, по всей видимости, далека от завершения и остаётся в центре общественного внимания.

