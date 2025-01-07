Сегодня – Рождество Господа и Спаса нашего Иисуса Христа

Рождество Иисуса Христа, Господа и Спасителя нашего, является одним из ключевых праздников в христианстве и официально отмечается более чем в ста государствах. В православной традиции этот день празднуется 7 января, в отличие от католиков, которые чествуют его 25 декабря.

Рождество относится к числу двунадесятых праздников и предваряется строгим постом.

Этот великий день установлен в память о рождении Иисуса Христа. В небольшом городе Вифлееме произошло чудесное событие — на свет появился Божественный Младенец, Сын Божий. Иисус был рожден чудесным образом от Девы Марии, именуемой Богородицей.

Пришествие Христа на землю не сопровождалось пышностью, славой или богатством. У Него не было даже обычной колыбели, как у других младенцев, и крова — Он появился на свет за пределами города, в пещере, и был положен в ясли, куда обычно кладут корм для скота.

Первыми, кто пришел поклониться божественному Младенцу, стали не знатные особы, а простые пастухи. Ангел возвестил им радостную весть: «Я несу вам великую радость, которая будет для всех людей: сегодня в городе Давидовом родился Спаситель, Христос Господь! Вот вам знак: вы найдете Младенца, завернутого в пеленах и лежащего в яслях» (Лк 2,10-12). Пастухи сразу отправились, чтобы встретить новорожденного.

Тем временем с дарами к Царю Мира направлялись волхвы — древние мудрецы с востока. Они верили, что на землю скоро придет великий Правитель, и чудесная звезда указала им путь в Иерусалим.

Волхвы преподнесли Младенцу символические дары: золото, ладан и смирну. Каждый из них имел особое значение. Золото было данью Царю, ладан — знаком поклонения Богу, а смирну принесли как символ человеческой судьбы, ведь ею помазывали умерших в те времена. Таким образом, дары выражали глубокий смысл: Иисус был Царем, Богом и Человеком одновременно.

Разве так был встречен родившийся Христос? Церковь свидетельствует, что всё Божье творение приветствовало Спасителя: ангелы воспевали Ему, волхвы преподнесли дары, пастухи встретили Младенца, земля предоставила пещеру-вертеп, а Дева Мария стала Матерью Господа.

Рождество Христово завершает сорокадневный Рождественский пост, именуемый также святой Четыредесятницей. Накануне праздника соблюдается строгий пост. В ночь с 6 на 7 января в православных храмах проходят торжественные богослужения. После Рождества начинаются святки — святые дни, длящиеся от Рождества до Крещения Господня. Этот период, состоящий из 12 дней, наполнен праздничными событиями.

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