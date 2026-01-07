В школах Квебека ученики обязаны обращаться к учителям на «вы»

В Квебеке вступили в силу новые правила поведения в начальных и средних школах, согласно которым ученики обязаны обращаться к сотрудникам учебных заведений, используя только формальные формы — madame («мадам») или monsieur («месье»).

Изменение предусмотрено Регламентом о правилах поведения в начальных и средних школах. О нём было объявлено ещё в прошлом году министром образования Бернаром Дренвилем и оно является частью более широкой инициативы правительства Коалиции за будущее Квебека (CAQ), направленной на укрепление уважения, дисциплины и гражданской ответственности в школьной среде.

Ещё одной ключевой мерой этого плана стал запрет на использование мобильных телефонов в школах, который вступил в силу с начала прошлого учебного года. По словам нескольких представителей образовательной сферы, опрошенных агентством The Canadian Press, отсутствие телефонов уже дало положительные результаты, включая улучшение концентрации учащихся и снижение числа конфликтов.

В соответствии с новыми правилами, каждое учебное заведение обязано закрепить в своём кодексе поведения санкции за несоблюдение требований. Возможные меры наказания включают устные предупреждения, письменные задания на размышление, задержание после уроков, временное отстранение от занятий и, в крайних случаях, исключение из школы.

При этом школы должны применять так называемый поэтапный подход, учитывая характер, серьёзность, частоту и повторяемость нарушений. Также регламент предусматривает возможность применения «восстановительных» или «репаративных» мер, направленных не столько на наказание, сколько на осознание проступка и восстановление уважительных отношений.

Правительство подчёркивает, что цель новых требований — не ужесточение дисциплины ради наказаний, а формирование культуры взаимного уважения и ответственного поведения среди учащихся.

Подробнее об этой и других новостях Монреаля можно узнать на нашей Телеграм-странице https://t.me/NewsCMG