Новая формула повышения аренды: чего ждать в 2026 году

​ С 1 января в Квебеке вступила в силу новая методика расчёта повышения арендной платы, которая изменит привычный сценарий получения уведомлений о продлении договора для сотен тысяч нанимателей. Цель реформы — упростить расчёт, сделать его более предсказуемым и понятным, но первые оценки показывают: в долгосрочной перспективе рост арендной платы может оказаться ощутимее, чем раньше.

До сих пор Трибунал по административным вопросам жилья (TAL) опирался примерно на дюжину критериев. Теперь базовый процент будет рассчитываться на основе скользящей средней за три года по общему индексу потребительских цен (IPC) в Квебеке, а затем корректироваться с учётом капитальных расходов владельца, изменения муниципальных и школьных налогов и страховых взносов. По словам правительства, новая формула должна сделать механизм более прозрачным и сократить число спорных случаев между владельцами и арендаторами.​

Однако защита прав нанимателей предупреждает: если бы эта методика применялась задним числом, за последние 15 лет совокупный рост арендной платы составил бы около 38,2% вместо фактических 23,8% — разрыв, который питает опасения по поводу ускорения подорожания жилья. Показателен и пример 2025 года: при старой формуле TAL рекомендовал рекордную за 30 лет среднюю прибавку в 5,9%, тогда как по новой методике она составила бы порядка 4,5% — ниже в краткосрочной перспективе, но потенциально выше, если смотреть на длительный период.​

Пока точного процента на 2026 год нет: TAL рассчитывает ориентир, опираясь на IPC за предыдущий год, а данные за 2025‑й будут опубликованы Статистическим управлением Канады только в конце января. Тем не менее собственники уже могут рассылать уведомления о продлении аренды: для договоров, заканчивающихся 30 июня, сроки отправки — с 1 января по 31 марта, а у нанимателя есть 30 дней, чтобы ответить, согласиться, отказаться или съехать; при отсутствии ответа договор автоматически продлевается на предложенных условиях.​

Юристы и ассоциации арендаторов призывают внимательно сверять полученные уведомления с ориентировочными ставками, которые опубликует TAL, и не стесняться оспаривать чрезмерные прибавки через трибунал. В условиях продолжающегося кризиса доступности жилья именно бдительность нанимателей и ясные правила расчёта станут ключевыми факторами, определяющими, насколько новая формула действительно будет служить балансу интересов, а не только росту доходности рынка аренды.​