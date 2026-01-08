Легендарная кондитерская Swiss Vienna Pastry в Пуэнт-Клер закрылась после более чем 40 лет работы

В Пуэнт-Клер завершила свою историю одна из самых известных семейных кондитерских Западного острова Монреаля — Swiss Vienna Pastry. После более чем сорока лет работы владелец и мастер-кондитер Гарри Шик объявил о закрытии заведения, поблагодарив клиентов за многолетнюю поддержку.

Сообщение о прекращении работы появилось на странице пекарни в Facebook. «Пришло время повесить фартук и немного отдохнуть. Swiss Vienna больше не откроется. Желаю всем здоровья и благополучия. Спасибо вам всем», — написал Шик. Публикация вызвала сотни откликов — слов благодарности, тёплых воспоминаний и искреннего сожаления о закрытии любимого места.

Когда газета обратилась к Гарри Шику за комментарием, он вежливо отказался от интервью, отметив, что хотел бы «уйти тихо», без лишнего внимания.

Swiss Vienna Pastry на протяжении десятилетий была не просто магазином, а настоящим символом района. Семейный бизнес, передававшийся на протяжении трёх поколений, стал частью жизни тысяч жителей Западного острова. Для многих поход в эту кондитерскую был семейной традицией, связанной с детством, праздниками и важными жизненными событиями.

Покупатели вспоминают атмосферу уюта, аромат свежей выпечки и внимательное отношение персонала. На полках всегда можно было найти как местные, так и импортные продукты: шоколад, марципан, джемы, горчицу, печенье. Витрины радовали разнообразием тортов, французской выпечки, хлебов, булочек и национальных деликатесов, а также фирменных тортов на заказ. Кондитерская предлагала еду навынос, полноценный обеденный бар и услуги кейтеринга.

Многие отмечают, что Swiss Vienna была особенно важным местом для иммигрантских семей, напоминая им о доме и европейских традициях. Закрытие пекарни стало для сообщества настоящей утратой.

С уходом Swiss Vienna Pastry из жизни района Пуэнт-Клер теряет не просто торговую точку, а часть своей истории. Однако для многочисленных клиентов она навсегда останется в памяти — во вкусах, ароматах и тёплых воспоминаниях, передаваемых из поколения в поколение.

