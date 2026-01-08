Правительство Карни запускает в 2026 году целый пакет мер для поддержки покупателей первого жилья

Основные новые меры
-
Планируется отмена федерального налога на товары и услуги (GST) для покупателей первого жилья на вновь построенные дома стоимостью до 1 млн долларов, что, по оценке Оттавы, способно дать экономию до 50 000 долларов на объект.
-
Лимит по программе Home Buyer’s Plan (HBP) планируют повысить с 35 000 до 60 000 долларов, что позволит впервые покупающим жильё забрать большую, не облагаемую налогом сумму из RRSP на первоначальный взнос.
-
Уже реализовано расширение максимально возможного срока амортизации по застрахованным ипотекам на новое жильё с 25 до 30 лет, что снижает ежемесячный платёж, но увеличивает переплату по процентам в долгосрочной перспективе.
Оценка налоговых стимулов
-
Глава Royal LePage Фил Соупер отмечает, что налоговые послабления и новые правила из бюджета 2025 года могут «сдвинуть людей с забора», подтолкнув к покупке в момент относительной стабилизации цен.
-
CEO цифрового ипотечного кредитора Pine Джастин Херлик приветствует шаги Оттавы и считает, что они облегчают вход на рынок для покупателей первого жилья в сегменте новостроек, но обращает внимание на рост среднего возраста первого собственника жилья из‑за высокой планки входа.
Ограниченность эффекта для доступности
-
Херлик подчеркивает, что при сохранении текущего соотношения «цена недвижимости / доходы» налоговые льготы сами по себе не решат проблему: цены растут быстрее, чем доходы, а средняя цена дома по стране к концу 2025 года составляла около 690 000 долларов, при этом в районе Торонто превышала 1 млн.
-
Соупер предупреждает: когда рынок выйдет из «дна цикла» к фазе роста, эти стимулы могут подталкивать спрос в условиях ограниченного предложения, ускоряя рост цен быстрее, чем выгода от налоговых льгот.
Строительство и дефицит жилья
-
Правительство Карни объявило о создании агентства Build Canada Homes и планах вложить 25 млрд долларов в течение пяти лет для наращивания строительства, включая доступное жильё и поддержку модульных/сборных домов.
-
По оценкам Канадской корпорации жилищного строительства (CMHC), стране необходимо вводить 430 000–480 000 новых единиц жилья в год в ближайшее десятилетие, чтобы вернуть доступность к уровню 2019 года, но бюджетное управление парламента отмечает отсутствие чёткого плана, как этого добиться и какие именно типы жилья будут строиться.
Я являюсь лицензированным риелтором по продаже жилой и доходной недвижимости в Монреале, провинции Квебек в Канаде с 2006 года.
Работаю в одной из самых больших риелторских компаний Vendirect inc., владею русским, английским и французским языками.
У Вас остались вопросы, или Вы планируете купить/ продать Вашу недвижимость?
Звоните (514) 999-9260 или оставляйте заявку на моем сайте www.RussianRealtorMontreal.com.
Подробнее об этой и других новостях Монреаля можно узнать на нашей Телеграм-странице https://t.me/NewsCMG