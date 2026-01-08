Правительство Карни запускает в 2026 году целый пакет мер для поддержки покупателей первого жилья

Правительство Марка Карни запускает в 2026 году целый пакет мер для поддержки покупателей первого жилья, но эксперты предупреждают: без серьёзного увеличения предложения эти шаги не решат проблему доступности жилья в Канаде. Меры облегчают вход в рынок именно сейчас, однако при новом росте цен они могут лишь подогреть спрос.

Основные новые меры

Планируется отмена федерального налога на товары и услуги (GST) для покупателей первого жилья на вновь построенные дома стоимостью до 1 млн долларов, что, по оценке Оттавы, способно дать экономию до 50 000 долларов на объект.​

Лимит по программе Home Buyer’s Plan (HBP) планируют повысить с 35 000 до 60 000 долларов, что позволит впервые покупающим жильё забрать большую, не облагаемую налогом сумму из RRSP на первоначальный взнос.​

Уже реализовано расширение максимально возможного срока амортизации по застрахованным ипотекам на новое жильё с 25 до 30 лет, что снижает ежемесячный платёж, но увеличивает переплату по процентам в долгосрочной перспективе.​

Оценка налоговых стимулов

Глава Royal LePage Фил Соупер отмечает, что налоговые послабления и новые правила из бюджета 2025 года могут «сдвинуть людей с забора», подтолкнув к покупке в момент относительной стабилизации цен.​

CEO цифрового ипотечного кредитора Pine Джастин Херлик приветствует шаги Оттавы и считает, что они облегчают вход на рынок для покупателей первого жилья в сегменте новостроек, но обращает внимание на рост среднего возраста первого собственника жилья из‑за высокой планки входа.​

Ограниченность эффекта для доступности

Херлик подчеркивает, что при сохранении текущего соотношения «цена недвижимости / доходы» налоговые льготы сами по себе не решат проблему: цены растут быстрее, чем доходы, а средняя цена дома по стране к концу 2025 года составляла около 690 000 долларов, при этом в районе Торонто превышала 1 млн.​

Соупер предупреждает: когда рынок выйдет из «дна цикла» к фазе роста, эти стимулы могут подталкивать спрос в условиях ограниченного предложения, ускоряя рост цен быстрее, чем выгода от налоговых льгот.​

Строительство и дефицит жилья

Правительство Карни объявило о создании агентства Build Canada Homes и планах вложить 25 млрд долларов в течение пяти лет для наращивания строительства, включая доступное жильё и поддержку модульных/сборных домов.​

По оценкам Канадской корпорации жилищного строительства (CMHC), стране необходимо вводить 430 000–480 000 новых единиц жилья в год в ближайшее десятилетие, чтобы вернуть доступность к уровню 2019 года, но бюджетное управление парламента отмечает отсутствие чёткого плана, как этого добиться и какие именно типы жилья будут строиться.

