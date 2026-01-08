Смешение языков не мешает детям учиться говорить: исследование из Монреаля

Родители в двуязычных и многоязычных семьях нередко сомневаются, как и когда знакомить малышей с разными языками. Опасения, что смешение языков может запутать ребёнка и замедлить развитие речи, по-прежнему широко распространены. Однако новое исследование Лаборатории изучения младенцев Университета Конкордия опровергает этот миф: смешение языков не вредит формированию словарного запаса у детей.

Наоборот, переключение между языками — даже в пределах одного предложения или при введении отдельного слова — является обычной и гибкой стратегией общения в многоязычных семьях. Как отмечает ведущий автор исследования, аспирантка Александра Пакетт, родители чаще всего делают это осознанно, а не машинально. «Мы не нашли убедительных доказательств того, что объём словарного запаса связан с частотой смешения языков. Дети успешно ориентируются в двух языках, даже если они звучат в одном и том же предложении», — говорит она.

Franglais начинается дома

Исследование, опубликованное в научном журнале Behavioral Sciences, основано на данных почти 400 детей из Монреаля, растущих в двуязычных семьях. Город представляет собой уникальную языковую среду: здесь французский и английский являются общественными языками, а значительная иммигрантская община привносит множество языков наследия — прежде всего испанский, арабский и итальянский.

Учёные изучили две группы семей: франко-английские и семьи, где наряду с английским и/или французским используется язык наследия. Родители заполняли подробные анкеты о том, как часто они смешивают языки, по каким причинам это делают и сколько времени ребёнок слышит каждый язык. Также оценивалось понимание и активное использование слов детьми.

Результаты показали, что смешение языков распространено повсеместно, однако его частота зависит от языкового контекста семьи. Родители во франко-английских семьях смешивали языки реже — вероятно, потому что оба языка широко представлены в общественной жизни Монреаля. В семьях с языком наследия смешение происходило чаще, особенно когда в речь на родном языке вставлялись английские или французские слова.

Осознанная стратегия, а не проблема

Родители называли разные причины для переключения языков: отсутствие подходящего слова, невозможность точного перевода или желание познакомить ребёнка с новым понятием. В семьях с подросшими малышами франко-английские родители нередко сознательно использовали смешение языков как способ стимулировать языковое развитие.

Главный вывод исследования — смешение языков практически не влияет на словарный запас ребёнка. Независимо от того, как часто родители переключались между языками, дети знали примерно одинаковое количество слов.

По словам соавтора исследования, профессора психологии Кристы Байерс-Хайнлайн, работа подчёркивает гибкость детского языкового развития. «Смешение языков не запутывает детей. Напротив, оно может стать полезным обучающим инструментом. Родители используют его стратегически, и наши данные показывают, что для словарного развития оно нейтрально или даже полезно», — отмечает она.

В условиях многоязычного Монреаля, где языковое разнообразие является частью повседневной жизни, результаты исследования дают родителям важное reassurance: говорить с детьми естественно, не опасаясь смешивать языки, — не ошибка, а нормальная и эффективная практика.

